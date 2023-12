HoREA kiến nghị ngân hàng làm việc thêm hai ngày cuối tuần này

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng việc ngân hàng làm việc vào thứ 7 và chủ nhật tuần này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp giao dịch tín dụng để kịp hoàn thành kế hoạch năm.

Chiều 29/12, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA đã gửi thư điện tử đến Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đề nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước vẫn làm việc vào hai ngày 30-31/12, tức thứ bảy và chủ nhật.

Theo kế hoạch, các ngân hàng thương mại sẽ thực hiện các giao dịch đến 20h ngày 29/12 và bắt đầu nghỉ Tết Dương lịch kể từ ngày 30/12.

Tuy nhiên, hiệp hội cho rằng do ngày 31/12 là ngày cuối của năm kế toán, năm kế hoạch nên nhiều doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch tín dụng để hoàn thành kế hoạch doanh thu và các hợp đồng kinh tế đã ký kết. Bên cạnh đó, các địa phương cũng có nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023.

Vì vậy, đại diện các doanh nghiệp bất động sản ở TP.HCM đề nghị có thêm hai ngày để giao dịch tín dụng, cũng như các tỉnh thành có thêm hai ngày giải ngân vốn đầu tư công. HoREA đề xuất các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm thêm sẽ được nghỉ bù sau đó.

Thực tế, tính đến ngày 20/12, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 10,85% so với thời điểm cuối năm 2022. Mức tăng này thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã có sự cải thiện đáng kể so với tháng trước. Những ngày cuối năm, các nhà băng đều chạy đua giải ngân tín dụng.

Trước đó, NHNN đã có quyết định cho phép các ngân hàng có dư nợ tín dụng đạt 80% room tín dụng được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022. Đồng thời, những ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của và hạ lãi suất cho vay cũng sẽ được ưu tiên. Quyết định trên đã giúp các ngân hàng chủ động hơn trong việc đẩy tín dụng.

Còn về giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo của Tổng cục Thống kê sáng 29/12 cho biết vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 625.300 tỷ đồng , bằng 85,3% kế hoạch năm và tăng 21,2% so với năm trước. Xét về con số tuyệt đối, đây là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay.