Honda Việt Nam triển khai hướng dẫn pháp luật về an toàn giao thông

Ngày 28/1, Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai hướng dẫn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho người dân tại xã Đan Phượng, Hà Nội.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự An toàn giao thông (ATGT) năm 2025 của Ủy ban ATGT Quốc gia, số liệu tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương). Tuy nhiên, tình hình trật tự, ATGT vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cộng đồng.

Lễ khai mạc đào tạo kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại trường THPT Đan Phượng.

Trên cơ sở đó, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Phòng CSGT Công an Hà Nội triển khai chương trình hướng dẫn kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho gần 1.500 người dân và học sinh trên địa bàn xã Đan Phượng. Chương trình được xây dựng theo mô hình đào tạo toàn diện, bao phủ đầy đủ các nhóm đối tượng trong cộng đồng, từ học sinh tiểu học, trung học đến người trưởng thành. Đây được xem là mô hình điểm, nhằm triển khai tại các địa phương có tỷ lệ TNGT cao trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Theo đó, ngày 23-24/1, HVN phối hợp với Cục CSGT tổ chức chương trình khảo sát và hướng dẫn kỹ năng LXAT tại xã Đan Phượng, Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của Thượng tá Nguyễn Hồng Long - Phó trưởng phòng Phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết TNGT, Cục CSGT, Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng Xúc tiến ATGT, Công ty Honda Việt Nam; lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân và học sinh trên địa bàn.

Đại diện Cục CSGT chia sẻ thực trạng giao thông trên địa bàn xã Đan Phượng với người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, HVN và Cục CSGT phối hợp xây dựng nội dung đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với học sinh tiểu học, chương trình tập trung vào việc nhận biết hệ thống biển báo giao thông đường bộ, kỹ năng đi bộ qua đường an toàn, lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ em cũng như tư thế ngồi an toàn cùng người lớn.

Đối với học sinh trung học, nội dung đào tạo chú trọng trang bị kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, kỹ năng phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông, kiểm tra phương tiện trước khi lái, tư thế lái xe và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Đối với người dân trong độ tuổi từ 18 đến 70, chương trình tập trung hướng dẫn kỹ năng phân tích, phán đoán và phòng tránh rủi ro, điều khiển phương tiện an toàn trong điều kiện giao thông thực tế như: Đi từ đường nhánh ra đường chính, lái xe ban đêm và trong điều kiện giao thông phức tạp; hướng dẫn và nâng cao nhận thức về việc tuân thủ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho bản thân gia đình, bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi.

Học sinh thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn dưới sự hướng dẫn của CSGT và hướng dẫn viên HVN.

Thông qua chương trình, nhận thức và hành vi tham gia giao thông an toàn của người dân từng bước được nâng cao, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT trong cộng đồng. Đồng thời, hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của HVN với vai trò đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do TNGT đường bộ” vào năm 2045, hướng tới mục tiêu toàn cầu của Honda “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô” vào năm 2050.