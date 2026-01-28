Honda VN tuyên dương các HEAD đào tạo an toàn giao thông quý 4/2025

Honda Việt Nam (HVN) và hệ thống HEAD chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho khách hàng và người dân, góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh.

Là một trong những nhà sản xuất ôtô, xe máy hàng đầu tại Việt Nam, Honda Việt Nam (HVN) không chỉ nỗ lực cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với những tính năng an toàn tiên tiến mà, còn chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho khách hàng và người dân Việt Nam, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh.

HEAD Đức Ân 1 xuất sắc đào tạo ATGT trong Q4_2025

Tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông (ATGT), hướng tới “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 của Chính phủ, cũng như “không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050 của Honda toàn cầu,HVN và hệ thống gồm hơn 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) đã tích cực triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các chương trình tuyên truyền cùng các hoạt động đào tạo ATGT.

Trong quý 4/2025, HVN ghi nhận những đóng góp của các HEAD trong hoạt động đào tạo ATGT và đặc biệt tuyên dương các HEAD có hoạt động tích cực nhất trên khắp 3 miền Bắc Trung Nam.

Thời gian Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Quý 4/2025 HEAD Vũ Hoàng Lê 1 (Hà Nội) HEAD Đức Ân 1 (Nghệ An) HEAD Vĩnh Hòa 1 (Sóc Trăng)

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động như tư vấn lời khuyên an toàn trước khi giao xe (PDSA) và hướng dẫn trải nghiệm các tình huống giao thông trên máy tập lái xe (RT), các HEAD còn tích cực phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành địa phương triển khai đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên thanh niên, người dân địa phương và học sinh các cấp - đặc biệt là học sinh trung học phổ thông - thông qua các chương trình đào tạo lái xe gắn máy an toàn. Những nỗ lực này đã góp phần lan tỏa kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hình thành ý thức và thói quen lái xe văn minh trong thế hệ trẻ. Chỉ riêng trong quý 4/2025, đã có hơn 2.000 chương trình về ATGT được triển khai, thu hút gần 1,5 triệu học viên tham gia trên toàn quốc.

HEAD Vĩnh Hòa 1 xuất sắc trong đào tạo ATGT quý 4/2025.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của mỗi HEAD trong việc nâng cao ý thức tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng, mà còn tạo nền tảng vững chắc để các hoạt động tuyên truyền và đào tạo ATGT tiếp tục được duy trì, mở rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới một tương lai giao thông an toàn và bền vững.