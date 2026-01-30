Honda Việt Nam trao gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm tại 14.000 điểm trường

Công ty Honda Việt Nam tổng kết hiệu quả chương trình “Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình” trên toàn quốc năm học 2025 - 2026 với nhiều thành tích ấn tượng.

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “Giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030” và “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050, Công ty Honda Việt Nam (HVN) quyết định trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2025 - 2026.

Chương trình ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với học sinh lớp Một - lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy, việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện là rất cần thiết.

HVN trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một khu vực miền Bắc.

Quyết định trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong năm học 2025 - 2026 của HVN nhằm hướng tới mục tiêu hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100%. Đồng thời, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông.

Kể từ khi phát động chương trình vào tháng 10/2025, các bên đã tích cực phối hợp triển khai gần 1.500 sự kiện hoàn thành việc trao tặng 1.798.775 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh lớp Một thuộc hơn 14.000 điểm trường trên toàn quốc, đồng thời kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho gần 1,8 triệu học sinh và hơn 350.000 phụ huynh.

Chương trình kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho các bậc phụ huynh.

Cùng với quyết định trao tặng gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2025 - 2026, tổng số mũ mà HVN trao tặng lên đến hơn 12 triệu mũ bảo hiểm. Trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT triển khai các hoạt động để đo lường, đánh giá hiệu quả của chương trình, từ đó đưa ra các định hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

HVN tin tưởng việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một kết hợp đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh sẽ góp phần tích cực nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh và phụ huynh trên toàn quốc, hướng tới xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.