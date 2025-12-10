Trải nghiệm thanh âm tự hào tại sự kiện Honda Thanks Day 2025

Sự kiện Honda Thanks Day là lời tri ân hàng năm mà Honda Việt Nam (HVN) gửi gắm tới người dùng, hệ thống nhà phân phối, nhà cung cấp, nhân viên sau một năm gắn bó.

Nối tiếp giai điệu đồng hành, Honda sẽ tổ chức sự kiện Thanks Day 2025 “Thanh âm tự hào” từ ngày 13/12 đến hết ngày 14/12 tại đại lộ Lê Lợi, TP.HCM.

Tham gia hai ngày sự kiện, khách hàng sẽ hòa mình vào bản hòa ca hoành tráng đậm chất Honda, nơi tiếng động cơ rền vang mạnh mẽ, hòa quyện cùng chuỗi trải nghiệm giàu cảm xúc kích thích mọi giác quan giữa nhịp sống sôi động của thành phố - một không gian mà khách tham dự không thể bỏ lỡ.

Nhịp chuyển động viết nên giai điệu tự hào

Đoàn xe Honda diễu hành như nhịp phách mạnh mẽ đã trở thành “thanh âm tự hào đường phố” ấn tượng tại Thanks day mỗi năm. Màn trình diễn xe cùng âm thanh động cơ đầy uy lực sẽ được tái hiện trên những cung đường trung tâm của TP.HCM trong sự kiện năm nay. Dẫn đầu đội hình là xe Goldwing, theo sau bởi đội hình 200 ôtô, xe máy và phân khối lớn hùng hậu cùng hàng trăm “chiến mã” của cộng đồng +84 Honda Bikers.

Bước vào khu vực ảnh viện nghệ thuật, khách tham quan sẽ được đắm mình trong nhịp sống sành điệu, hợp thời của TP.HCM hòa quyện cùng dòng chảy cổ điển từ bộ sưu tập xe Honda huyền thoại, và sự tinh tế của các dòng xe mới nhất của HVN. Cách trưng bày đối lập thú vị không chỉ đánh dấu hành trình Honda 30 năm đồng hành cùng Việt Nam mà còn mang theo ký ức sống động, gắn liền với biết bao người Việt.

Khu vực tổ hợp giải trí là nơi hội tụ những chuyển động cá tính, sống động, bắt nhịp cùng phong cách di chuyển hiện đại của xe máy, ôtô và hàng loạt phụ kiện Honda chính hãng. Điểm thêm “Thanh âm sáng tạo” cho khu vực này là cuộc thi tìm kiếm tài năng “Vũ điệu tự hào - Nhịp sống Sài Gòn” phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mang đến những màn trình diễn bùng nổ cá tính của thế hệ nghệ sĩ đường phố trẻ năng động.

Những tín đồ mê tốc độ và tinh thần thể thao của Honda sẽ được hội ngộ tại khu vực “Điểm hẹn Cộng đồng” để lan tỏa văn hóa chơi xe và tinh thần dịch chuyển không ngừng. Khu vực này còn trưng bày những cỗ máy đua đang được sử dụng trong nhiều giải đua khu vực và thế giới, xe phân khối lớn, các mẫu xe FUN, Honda Civic Type R… Người hâm mộ sẽ được giao lưu cùng các tay đua chuyên nghiệp của đội đua, kỷ niệm hành trình 10 năm Honda Racing tại Việt Nam và những thành tích tự hào mà đội đã đạt được.

Khu vực trạm công nghệ xanh trưng bày 2 mẫu xe máy điện ICON e: và CUV e: cùng các mẫu ôtô hybrid mới nhất của Honda như CR-V e:HEV RS, HR-V e:HEV RS và Civic e:HEV RS. Tại khu vực này, HVN đồng thời trưng bày tủ đổi pin (Honda Power Pack Exchanger e:) dành cho các dòng xe điện sử dụng pin có thể hoán đổi Honda Mobile Power Pack e: (MPP), tiêu biểu như mẫu xe máy điện CUV e: ra mắt tháng 10/2024.

MPP cũng có thể được sử dụng trên dòng xe máy điện giao hàng Benly e:, vốn đã được sử dụng từ năm 2021 thông qua hợp tác giữa HVN với Vietnam Post và Lotteria. Giải pháp tủ đổi pin của Honda không chỉ mang đến sự tiện lợi và nhanh chóng cho người dùng, mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm xe điện tại Việt Nam.

Tủ đổi pin đang được Honda cân nhắc giới thiệu tại Việt Nam, dự kiến triển khai và đưa vào vận hành từ đầu năm tới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa hệ sinh thái xe điện toàn diện của Honda, hướng tới tương lai di chuyển thông minh và bền vững.

Điểm lại những hình ảnh của Honda Thanks Day 2023 xuất hiện ở đường Lê Lợi.

Tổ hợp giải trí đa chiều tạo dấu ấn khó quên

Bên cạnh những hoạt động trưng bày và trải nghiệm xe, Honda Thanks Day 2025 sẽ đem đến một không gian giải trí hấp dẫn, hứa hẹn là sân chơi cho mọi lứa tuổi trong dịp cuối tuần.

Khách hàng có thể thử sức với nhiều trò chơi vận động và những hoạt động lý thú cho các bé 3-12 tuổi như trải nghiệm lái xe an toàn và thăng bằng cho trẻ em, trang trí mũ bảo hiểm, ô ăn quan, câu cá, tô màu... hoặc tham quan các gian hàng thời trang, phụ kiện xe nổi tiếng với phong cách đa dạng như Dirty Coin, Coolmate, LS2, Fujifilm...

Bên cạnh đó, giới trẻ sẽ được quẩy hết mình tại đêm nhạc hội quy tụ dàn “anh trai” (S)Trong Trọng Hiếu, HurryKng và “em xinh” Juky San, Mỹ Mỹ với những màn trình diễn cuốn hút.

Đặc biệt, khi đặt cọc xe tại sự kiện, khách hàng có cơ hội nhận voucher giảm giá xe, phiếu xăng dầu cùng hàng nghìn phần quà giá trị khác.