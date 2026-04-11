Hôn nhân 'Trư Bát Giới': Nên duyên nhờ mai mối

So với vợ "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy và vợ "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng thì bà xã Mã Đức Hoa là người có thân thế bí ẩn nhất.

Trong Tây du ký, vai diễn Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa đóng đã trở thành một hình ảnh kinh điển trên màn ảnh. Sự nghiệp diễn xuất của ông có nhiều thăng trầm nhưng Mã Đức Hoa thành công được nhờ có niềm đam mê lớn với nghề và sự đồng hành của bà xã.

Nên duyên nhờ mai mối

Không ít khán giả lầm tưởng vợ của nghệ sĩ Mã Đức Hoa là nữ diễn viên Ngụy Tuệ Lệ – người từng vào vai Cao tiểu thư trong Tây du ký. Thực tế, bà xã của ông là Hầu Ngọc Mẫn, kém chồng 3 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà sống kín tiếng, là người phụ nữ truyền thống, chịu thương chịu khó và luôn hết lòng vì gia đình.

Nghệ sĩ Mã Đức Hoa từng chia sẻ, ông và vợ quen nhau qua sự mai mối của hàng xóm. Tuy nhiên, ngay lần gặp đầu, ông không có thiện cảm với đối phương. Sau vài câu hỏi xã giao thường thấy trong những buổi xem mắt, cả hai chỉ trao đổi thông tin liên lạc rồi gần như không giữ liên hệ.

Không lâu sau, một người khác lại vô tình giới thiệu ông với Hầu Ngọc Mẫn. Trong lần gặp lại, “Trư Bát Giới” đã cố tình thử lòng bà bằng cách mặc chiếc quần có hai miếng vá lớn.

Tuy nhiên thay vì chê bai, bà Mẫn thậm chí còn khen miếng vá rất đều và đẹp. Câu nói đấy khiến Mã Đức Hoa nhanh chóng có cảm tình với bà xã. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định về chung nhà. Đến năm 1973, vợ chồng ông chào đón con trai đầu lòng.

Trong thời gian quay phim Tây du ký dài tới 4 năm, vợ ông một mình gánh vác gia đình. Cả hai chủ yếu liên lạc bằng thư tay. Đáng chú ý, bà từng gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng vẫn giấu chồng để ông yên tâm làm việc.

Sau khi nổi tiếng, Mã Đức Hoa vẫn giữ lối sống kín tiếng, không vướng ồn ào và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Con trai ông cũng tự lập xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông sau khi du học tại Singapore đạt được thành công riêng mà không dựa vào danh tiếng của bố.

Hôn nhân viên mãn gần 6 thập kỷ

Trong cuốn tự truyện ra mắt năm 2019, Mã Đức Hoa dành lời cảm ơn chân thành đến bà xã Hầu Ngọc Mẫn. Ông gọi vợ là "một nửa quan trọng nhất của đời mình". Nam diễn viên U80 chia sẻ tuy vợ kém ông 3 tuổi nhưng lại chín chắn, tháo vát và luôn chu toàn mọi việc.

“Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng bền chặt hơn, chúng tôi không còn là mối quan hệ phù hợp với nhau như thuở ban đầu mà từ lâu đã trở thành tình yêu đích thực của nhau”, ông tâm sự.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân suốt 54 năm, nghệ sĩ kỳ cựu bộc bạch: “Tôi nghĩ cách để vợ chồng hòa thuận là không được làm những chuyện sai trái với đối phương. Đôi khi hai người phải biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp dù là nhỏ”.

Tuy vậy bản thân Mã Đức Hoa vẫn luôn áy náy khi để vợ trải qua những năm tháng nhọc nhằn, vất vả, một tay gánh vác cả gia đình chồng. Ông luôn mong muốn dành phần đời còn lại để bù đắp cho người bạn đời của mình.

Hiện đã ở tuổi xế chiều, song Mã Đức Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực. Ông và vợ sống vui vầy bên con cháu trong một căn biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Con trai ông dù không theo đuổi nghệ thuật giống cha, nhưng cũng là một doanh nhân giỏi giang, thành đạt.

Vì thế, tuy tuổi tác đã cao, nhưng Mã Đức Hoa vẫn rất khoẻ mạnh, sung sức. Ông cũng giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi.

Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay TikTok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn lên mạng xã hội.

Ông thỉnh thoảng tham gia hoạt động văn hóa, lồng tiếng cho phim hoạt hình và giao lưu với khán giả. Không chỉ xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ông cũng năng nổ tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, dự án liên quan đến Tây du ký.