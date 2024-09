'Hôn nhân không hạnh phúc' của ngành xuất bản và Twitter/X

Nhiều tác giả, nhà quảng cáo, biên tập viên và người bán sách đã mô tả mối quan hệ của họ với X là một "cuộc hôn nhân không hạnh phúc", theo The Bookseller.

Ảnh: Forbes.

Trong bối cảnh có nhiều nội dung "thù địch và rất khó chịu", cùng mức độ tương tác giảm sút trên X, ngày càng nhiều người dùng đã rời khỏi nền tảng này trong những tháng gần đây. Theo một báo cáo mới trên Financial Times, X đã mất 1/5 người dùng tại Mỹ và khoảng 1/3 người dùng tại Anh từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024. Thậm chí một nhà xuất bản lớn đã tuyên bố sẽ "tạm dừng mọi hoạt động" trên X.

Người phát ngôn của Pan Macmillan nói: "Do lo ngại về hướng đi trong tương lai của X và sau quyết định tạm dừng hoạt động quảng cáo trên đây vào đầu năm, chúng tôi đang tạm dừng mọi hoạt động trên nền tảng này. Thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù địch đang tiếp tục lan truyền trên X và chúng tôi dự đoán rằng một số điều chỉnh gần đây của nền tảng này sẽ tiếp tục làm suy yếu sự an toàn của người dùng".

Jendia Gammon, Tổng biên tập của Stars and Sabers Publishing, cũng chia sẻ X đang "trở nên chia rẽ và mức độ tương tác cũng giảm mạnh, trừ khi bạn trả tiền cho một dấu tích xanh".

Vẫn là một kênh tương tác lớn

Dù Pan Macmillan đã tuyên bố rời đi, nhà xuất bản Bloomsbury cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động trên nền tảng này. Jack Birch, Giám đốc tiếp thị số cấp cao của Bloomsbury, cho biết: "Nhiều báo chí đưa tin về số lượng người dùng X/Twitter đang giảm dần, nhưng đây vẫn là nơi nhiều nhân vật truyền thông có ảnh hưởng (nhà báo, người nổi tiếng) tiếp tục đăng bài và là nơi tin tức quan trọng được đưa tin đầu tiên. Do đó, chúng tôi vẫn coi nền tảng này là mạng xã hội quan trọng".

Nhiều đơn vị trong ngành xuất bản đang noi theo Bloomsbury và nói rằng họ vẫn thấy X là "nền tảng hữu ích". Họ đã xây dựng được mạng lưới độc giả trên X trong nhiều năm và X vẫn "thiết yếu" đối với ngành xuất bản.

Ngoài ra, X cũng giúp các đơn vị xuất bản được kết nối với nhau. Juliet Mabey, đại diện của nhà xuất bản Oneworld Publications cho biết: "Mặc dù một số người đang nói về việc rời khỏi X, chúng tôi vẫn coi đó là một nền tảng có ích. Ngoài việc tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng hoặc xây dựng chiến dịch quảng bá cho sách hay tác giả, X cũng là một kênh kết nối với những bên khác trong ngành, đồng thời kết nối với các tác giả và người có sức ảnh hưởng cụ thể".

Kevin Duffy, đồng sáng lập Bluemoose Books, cũng đồng tình với quan điểm này. Theo ông, họ duy trì tài khoản trên X để "tiếp tục trò chuyện với 24.000 người theo dõi của chúng tôi, chia sẻ về sách và chuyện xuất bản".

Nhiều đơn vị trong ngành xuất bản đã xây dựng được lượng độc giả lớn trên X. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Ngân sách tiếp thị và quảng cáo hạn chế cũng khiến X trở thành "một nguồn lực quan trọng" cho các tác giả trong việc quảng bá sách. Maisie Chan, người chiến thắng Giải thưởng Jhalak hạng mục sách thiếu nhi và thanh thiếu niên và Giải thưởng Branford Boase năm 2022 cho cuốn tiểu thuyết đầu tay Danny Chung Does Not Do Maths, cho hay: "X rất cần thiết đối với tôi, trên cương vị một tác giả sách thiếu nhi. Tôi không cần chi tiêu nhiều cho tiếp thị nhưng vẫn có thể tiếp cận giáo viên, thủ thư và các chuyên gia xuất bản khác".

Dù vậy, Chan vẫn nhận thấy số lượng người theo dõi trên X đã giảm. Chian chia sẻ: "Tôi nghĩ các tác giả mới vào nghề hẳn rất khó khăn, đặc biệt là những người phải tự mình thực hiện nhiều hoạt động quan hệ công chúng. Vì X từng là một kênh tiếp cận các blogger về sách, hiệu sách độc lập, giáo viên, thủ thư và những tác giả đồng nghiệp khác".

Sự nổi lên của các thế lực mới

Mặc dù nhiều đơn vị xuất bản chưa sẵn sàng xóa tài khoản X, họ cũng đang dần chú ý tới các nền tảng khác, bao gồm Threads, Bluesky, Instagram và Substack.

Ông Birch cũng cho biết các lựa chọn thay thế như Mastodon và Bluesky "quá phức tạp" tại thời điểm này đối với người dùng. Tuy nhiên, họ đang quan tâm tới Instagram và TikTok, nơi Bloomsbury "đang thấy sự tăng trưởng tuyệt vời về lượt tương tác và lượt hiển thị".

Bà Mabey cũng nhận định Instagram “có vẻ thúc đẩy nhiều sự tương tác hơn, đặc biệt là đối với tiểu thuyết và các tác phẩm dành cho thanh thiếu niên”.

Về Threads, ông Birch nói thêm: "Mặc dù chúng tôi chưa hoạt động tích cực trên Threads, chúng tôi vẫn coi đây là một kênh tiềm năng trong tiếp thị trên mạng xã hội trong tương lai. Liên kết của nền tảng này với Instagram và Facebook sẽ giúp lượng người dùng tăng nhanh và sẽ dễ dàng tiếp cận người dùng mục tiêu bằng quảng cáo khi nền tảng này được kiếm tiền.

Threads hiện đặc biệt phổ biến. Tuy nhiên, có lo ngại rằng nền tảng thiên về chữ này gây ra các vấn đề tương tự như X, bao gồm cả "sự tranh cãi và mâu thuẫn".

Khi nói đến Threads, tiểu thuyết gia Elle McNicoll cho biết đã chứng kiến ​​sự phân biệt đối xử với người khuyết tật và "rất nhiều bài đăng kích động sự giận dữ, đặc biệt nhắm vào độc giả và những người làm việc trong lĩnh vực sách".

Trong bối cảnh hành động của các nhà xuất bản, tác giả hay đơn vị bán sách còn đang chia rẽ, họ dường như đều nhất trí rằng toàn ngành nên cùng "hội tụ trên một nền tảng" và hiện họ "vẫn chưa tìm được giải pháp nào thay thế được Twitter khi nó vẫn phần nào hiệu quả".