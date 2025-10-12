Hơn 900 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số tiền hơn 907 tỷ đồng.

Theo báo cáo, trong tổng số 907,454 tỷ đồng đăng ký ủng hộ qua các tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, có: 500 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ được MTTQ và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup đang triển khai trực tiếp tại các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bắc Ninh; 100 tỷ đồng của thành phố Hà Nội chuyển trực tiếp tới MTTQ các địa phương; 2,5 tỷ đồng của thành phố Cần Thơ chuyển trực tiếp 5 tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Ngày 3/10/2025, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ đợt 1 cho 17 tỉnh, thành phố từ nguồn cứu trợ Trung ương nhằm hỗ trợ các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền là 265 tỷ đồng .

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: PV.

Trong đó, phân bổ cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỷ đồng ; 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỷ đồng ; 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỷ đồng ; 6 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng mỗi tỉnh, thành phố 10 tỷ đồng .

Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó, căn cứ tình hình thiệt hại tại các địa phương và nguồn lực ủng hộ thông qua các tài khoản công bố, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục phân bổ hỗ trợ để giúp nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ vượt qua khó khăn, sớm tái thiết cuộc sống.

Trước đó, tại cuộc gặp mặt báo chí thông tin về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và công tác vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh: Toàn bộ số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phải đến đúng người, đúng địa chỉ, đến đúng nơi cần đến, không được rơi rớt, thất thoát.

"Rơi rớt, thất thoát số tiền này là có tội với nhân dân", Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ.

"Những hộ gia đình đang đói, rét, thiệt hại, mất mát nặng nề khi được nhận tiền ủng hộ mới có ý nghĩa, chứ nếu những người không bị thiệt hại, không mất mát gì mà được nhận, thì việc ủng hộ không còn ý nghĩa gì", Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nêu.