Hơn 70 tác phẩm truyện tranh Việt xuất hiện tại hội sách Frankfurt

Hội sách Frankfurt 2026 là lần đầu tiên truyện tranh Việt Nam xuất hiện với số lượng lớn, đầy đủ và rõ ràng hơn với người đại diện để quảng bá.

Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ sẽ là tác phẩm được giới thiệu tại Hội sách Frankfurt 2026. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Tại Hội sách Frankfurt năm nay, người đại diện giới thiệu các ấn phẩm truyện tranh Việt Nam đến độc giả và giới chuyên môn quốc tế là biên tập viên Quỳnh Thanh (Co-founder của Công ty Du Bút).

Trong danh sách hơn 100 tác phẩm truyện tranh sẽ được mang đến châu Âu, một số ấn phẩm tiêu biểu có thể kể đến là Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ (tác giả Phạm Thị Kiều Ly, họa sĩ Tạ Huy Long). Cuốn sách từng vinh dự nhận Giải thưởng Sách Quốc gia Việt Nam, tái hiện sống động lịch sử ngôn ngữ dân tộc qua góc nhìn trực quan.

Bên cạnh đó là Vạn Nhân Ký - Noãn (bộ đôi Linh - Thạch), tác phẩm tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng khi đoạt giải Đồng tại Giải thưởng Manga Quốc tế Nhật Bản (Japan International Manga Award). Các tựa sách giàu sức hút đối với cộng đồng độc giả trong nước cũng có mặt như Tàn Lửa, Nhật ký Mèo Mốc. Ngoài ra, độc giả quốc tế có thể tìm thấy Long Thần Tướng, bộ truyện từng mở đường cho làn sóng gây quỹ cộng đồng làm truyện tranh lịch sử.

Đặc biệt, một số lượng lớn tác phẩm được giới thiệu năm nay sẽ thuộc dòng văn học thanh thiếu niên. Các tác giả không chỉ đem đến chất liệu về cuộc sống hiện đại hàng ngày hay lịch sử, mà còn mở rộng ra các chủ đề cụ thể như khoa học viễn tưởng, tâm lý, sự huyền bí trong văn hóa dân gian.

Đánh giá về sự kiện này, bà Quỳnh Thanh nhấn mạnh: "Mục tiêu chính vẫn là quảng bá rằng ở Việt Nam có truyện tranh và nó đa dạng, muôn màu hơn mọi người tưởng. Trên thị trường xuất bản quốc tế, truyện tranh Việt ít được biết - nhắc đến truyện tranh châu Á, đại chúng chỉ nghĩ ngay đến manga Nhật Bản, manhua Trung Quốc hay webtoon/manhwa Hàn Quốc".

Bà Quỳnh Thanh cũng chia sẻ đây là năm đầu tiên truyện tranh Việt Nam có một sự diện diện đại diện đầy đủ, chỉn chu và rõ ràng tại Frankfurt. Dù chưa có dữ liệu đối chiếu từ các kỳ hội sách trước để đo lường hiệu quả thương mại tức thì, diện mạo mới này là bước đi không thể thiếu để tạo bước đệm quảng bá truyện tranh Việt.

Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để xuất bản Việt Nam quảng bá lịch sử và văn hóa bản địa đến với cộng đồng quốc tế. Theo đó, truyện tranh Việt Nam hiện đại khắc họa một thế hệ tác giả mới đang chủ động tự kể câu chuyện của chính mình. Dựa trên nền tảng di sản văn hóa phong phú, chiều sâu lịch sử, nghệ sĩ truyện tranh kết hợp với phong cách nghệ thuật độc đáo để tạo nên các ấn phẩm mang đậm phong cách Việt Nam. Nhận định chung cho thấy truyện tranh Việt đang từng bước thoát khỏi quy mô của những dự án độc lập để vươn tầm ra thị trường quốc tế.

Sự kiện tại Frankfurt 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11/10, các đơn vị xuất bản từ các khu vực trên thế giới sẽ có mặt tại đây như Big Five của Anh - Mỹ hay một số tập đoàn xuất bản tại châu Á như Kodansha, Shogakukan...