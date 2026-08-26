Truyện 'Mèo Mốc' được vinh danh

Tác giả Đặng Quang Dũng với tác phẩm Mèo Mốc được vinh danh ở hạng mục "Dự án Truyện tranh cộng đồng xuất sắc", giải thưởng của Hội Truyền thông số Việt Nam.

Chiều 26/8, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026. Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA) là tổ chức được giao nhiệm vụ Điều hành tổ chức giải thưởng.

Có 16 tác phẩm/sản phẩm/chương trình/dự án của 12 tổ chức và cá nhân được trao giải thưởng tại 10 Hạng mục và được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026.

Trong đó, tác giả Đặng Quang Dũng được vinh danh ở hạng mục "Dự án Truyện tranh cộng đồng xuất sắc" với tác phẩm Mèo Mốc.

Tác giả Đặng Quang Dũng được vinh danh ở hạng mục "Dự án Truyện tranh cộng đồng xuất sắc" với tác phẩm Mèo Mốc. Ảnh: BTC.

Hạng mục "Nội dung đào tạo cộng đồng ấn tượng", VinUniversity Library được trao giải với nền tảng VinUniversity Ai Legacy Book; Công Ty Cổ Phần Santani được trao giải với dự án Thư Viện Số Văn Hóa S-Gallery.

Ở hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em", Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam (Save The Children Vietnam) được vinh danh với ứng dụng "Vui Đọc Cùng Em".

Đây là mùa giải thứ 3 Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam được tổ chức. Các hạng mục giải thưởng được đổi mới hoàn toàn so với 2 mùa giải trước, để phù hợp với xu hướng phát triển của lĩnh vực sáng tạo số.

Hội đồng Giám khảo gồm 19 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo, công nghệ, thương hiệu và nghệ thuật, cùng đại diện cơ quan quản lý nhà nước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết: "Sáng tạo nội dung số đang từng bước khẳng định vị thế là một trụ cột quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế số Việt Nam. Thông qua giải thưởng, chúng tôi mong muốn vinh danh những nỗ lực đổi mới sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật kể chuyện".

Trong những năm tới, DCCA sẽ tập trung nâng cao năng lực phát triển các dự án sáng tạo số có giá trị thương mại; đồng thời thúc đẩy sự kết nối và chia sẻ giữa các cộng đồng chuyên môn, hướng tới việc từng bước kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số lành mạnh, bền vững và phù hợp với định hướng phát triển chung.