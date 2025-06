Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo Bình Dương nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 21/6, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết sau khi sắp xếp, sáp nhập cấp xã, tỉnh Bình Dương từ 91 xã, phường, thị trấn còn lại 36 đơn vị hành chính cấp xã (24 phường, 12 xã).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, địa phương có gần 1.600 cán bộ cấp tỉnh, huyện và xã, phường nghỉ việc, chuyển công tác khác, chia tay tập thể gắn bó nhiều năm sau đợt sắp xếp.

Ngoài ra, có hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi; nhiều cán bộ chuyển sang vị trí công tác khác chưa tương ứng.

“Vì cái chung, các đồng chí đều vui vẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm. Đây có thể nói là sự hy sinh âm thầm, nhân văn và đầy nghĩa tình, vì niềm tin, vì đại cục, vì tương lai lâu dài của tỉnh nhà và đất nước”- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bày tỏ.

Bình Dương sau 28 năm chia tách và phát triển đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một tỉnh thuần nông trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và dịch vụ năng động, phát triển hàng đầu cả nước.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tên tỉnh có thể không còn hiện diện trên bản đồ hành chính sau khi sáp nhập, nhưng tinh thần Bình Dương bản lĩnh, kỷ cương, sáng tạo và nghĩa tình… sẽ luôn còn mãi, không thể xóa nhòa, bởi nó đã trở thành một phần của bản sắc, của tâm hồn và hành động của mỗi người.

"Tôi mong rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, giữ nguyên vị trí, chuyển công tác, hay tạm gác lại chức vụ... các đồng chí vẫn tiếp tục cống hiến với tất cả trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước. Coi đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới để tiếp tục phụng sự trong một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, nhiều thử thách hơn, nhưng cũng đáng sống hơn, đáng tự hào hơn. Bình Dương trong tâm thế mới, hòa vào dòng chảy phát triển của TP.HCM, để nơi đây thật sự trở thành trung tâm đầu tàu về kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - y tế và quản trị hiện đại, như kỳ vọng lớn lao của Trung ương Đảng, của Tổng Bí thư và của cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chia sẻ.

Tỉnh ủy Bình Dương đã thành lập bộ khung lãnh đạo hệ thống chính trị 36 xã, phường mới để vận hành thử nghiệm cho đến khi có quyết định nhân sự chính thức.

Qua 13 ngày vận hành thử nghiệm đồng loạt 36 xã, phường mới cho thấy, các địa phương đã rất linh hoạt, chủ động có nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, chuẩn bị tốt các điều kiện để chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7 tới một cách trơn tru, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.