Hơn 3 triệu khách hàng dùng điện bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Tổng công ty Điện lực miền Bắc thống kê trên 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tính đến tối ngày 7/9. Các đơn vị vẫn đang triển khai công tác khắc phục sự cố sau bão.

Kỹ thuật viên của công ty điện lực khắc phục sự cố điện sau bão Yagi. Ảnh: EVN.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến 21h ngày 7/9, bão Yagi đã làm hư hỏng nhiều hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại 15 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc với trên 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng.

Cụ thể, Quảng Ninh bị gãy đổ 12 cột trung thế, 2 cột hạ thế, khoảng 461.000 khách hàng (trên 180 đường dây) mất điện.

Tại Hải Phòng, dù chưa kiểm đếm được thiệt hại lưới điện trung, hạ thế nhưng ước tính khoảng 500.000 khách hàng trên 142 đường dây mất điện.

Thái Bình có khoảng 619.000 khách hàng trên 111 lộ đường dây mất điện. Thanh Hóa có hơn 32.650 khách hàng trên 7 lộ đường dây mất điện...

EVNNPC cho biết lưới điện 110 kV tại 6 tỉnh miền Bắc nơi bão đi qua cũng bị thiệt hại nặng nề, nhất là tại Quảng Ninh. Tại các tỉnh khác như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định... cũng có nhiều đường dây 110 kV bị sự cố, tách khỏi vận hành.

Lượng khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão ở một số tỉnh, thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng ước tính trên 95%, Bắc Giang khoảng 70%, Hà Nam khoảng 30%, Nam Định khoảng 34% hay Phú Thọ 20%.

Đối với các phụ tải quan trọng thiết yếu như bệnh viện, cấp nước sạch, thông tin liên lạc, các đơn vị đang duy trì nguồn phát bằng diesel.

Trước diễn biến phức tạp và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, lãnh đạo EVNNPC đã chỉ đạo các công ty điện lực đặc biệt chú trọng cấp điện sớm cho các phụ tải quan trọng và các trạm biến áp bơm tiêu úng ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Các đơn vị bị ảnh hưởng do bão nhanh chóng thực hiện khắc phục thiệt hại theo các phương án, kịch bản đã xây dựng. Đồng thời, phân công các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động từ cấp công ty đến các điện lực theo từng nhóm, từng khu vực để chỉ đạo điều hành khắc phục thiên tai và đảm bảo an toàn lao động.

Ngay khi gió lặng, phía điện lực đã kiểm đếm thiệt hại, khoanh vùng sự cố, khẩn trương khôi phục lưới điện với mục tiêu cấp điện trở lại sớm nhất có thể.

Đối với các công ty điện lực ít ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng do bão, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, lãnh đạo EVNNPC yêu cầu thành lập các đội xung kích để sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề do bão. Mỗi công ty thành lập ít nhất 3 đội xung kích 10-12 người/đội.

Song song, các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng vật tư, công cụ dụng cụ và phương tiện để hỗ trợ khi tổng công ty yêu cầu. Tổng công ty sẽ huy động linh hoạt các đội xung kích căn cứ tình hình thực tế tại các đơn vị.