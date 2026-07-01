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Pháp luật

Hơn 18 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã ma túy bị bắt

  • Thứ tư, 1/7/2026 20:40 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Hơn 18 tháng lẩn trốn nhiều nơi, đối tượng bị truy nã về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn tại một khu vực biên giới với Campuchia.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa chiều 1/7 cho biết, tổ công tác của đơn vị này vừa dẫn giải một đối tượng bị bắt theo quyết định truy nã từ Tây Ninh về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

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Sau khi bị bắt giữ theo quyết định truy nã, Trần Thanh Duy khai nhận hành vi phạm tội và hành trình lẩn trốn.

Đối tượng này là Trần Thành Duy (SN 2001, trú tại phường Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh) - nay là phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.

Duy bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trước đây truy nã trên toàn quốc theo Quyết định số 1434/QĐTN-CSĐT-ĐHSKTMT ngày 15/12/2024 về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhiều tổ công tác của Công an huyện Cam Lâm trước đây đã truy lùng kẻ trốn nã tại nhiều tỉnh, thành phố nhưng không phát hiện bóng dáng đối tượng này.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa xác lập kế hoạch truy bắt Trần Thanh Duy.

Từ kết quả xác minh nhiều nguồn tin, kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng, ngày 30/6, một tổ công tác của đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ Trần Thanh Duy khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - tiếp giáp với khu vực biên giới Campuchia.

Sa lưới sau gần 30 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công Mùa Nênh Thông (SN 1950, đối tượng trốn truy nã gần 30 năm qua tại Lào).

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https://cand.vn/hon-18-thang-lan-tron-doi-tuong-truy-na-ma-tuy-bi-bat-post815530.html

Theo Hữu Toàn/Công an nhân dân

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