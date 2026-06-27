Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn tại Đà Nẵng

Lực lượng Công an kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng người nước ngoài đang bị cơ quan chức năng truy nã khi lẩn trốn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Zheng Langni (1989, quốc tịch Trung Quốc) khi đang lưu trú tại một chung cư trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Zheng Langni.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, rà soát người nước ngoài cư trú và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS xác định Zheng Langni nhập cảnh vào Việt Nam và có dấu hiệu đang sinh sống, lưu trú trên địa bàn thành phố.

Ngày 24/6, Phòng CSHS phối hợp Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Sơn Trà tiến hành xác minh, kiểm tra các địa điểm nghi vấn.

Qua kiểm tra tại phòng 1515, chung cư Sơn Trà Ocean View, lực lượng chức năng phát hiện công dân Trung Quốc đăng ký lưu trú với mục đích du lịch mang tên Zheng Langni.

Bằng các biện pháp xác minh nhân thân, đối chiếu hồ sơ và tài liệu liên quan, lực lượng Công an xác định người này chính là đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Ngay sau đó, các lực lượng triển khai phương án khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, đối tượng Zheng Langni được Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự di lý ra Hà Nội để bàn giao cho cơ quan Công an Trung Quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan.