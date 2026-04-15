Hơn 1.000 nghệ sĩ phản đối thương vụ sáp nhập

Hơn 1.000 nghệ sĩ Hollywood và nhân viên đã ký vào thư ngỏ phản đối kế hoạch sáp nhập giữa Paramount Global và Warner Bros. Discovery, kêu gọi cơ quan chức năng can thiệp để ngăn chặn thương vụ.

Hơn 1.000 tên tuổi Hollywood kêu gọi chặn thương vụ Paramount - Warner

Bức thư được đăng tải trên The New York Times, nêu rõ lo ngại việc sáp nhập sẽ đặt lợi ích của một nhóm nhỏ các cổ đông quyền lực lên trên lợi ích công chúng.

“Tính toàn vẹn, độc lập và đa dạng của ngành công nghiệp sẽ bị tổn hại nghiêm trọng”, nội dung thư viết, nhấn mạnh cạnh tranh là yếu tố cốt lõi của một nền kinh tế và nền dân chủ lành mạnh.

Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart cùng hơn 1.000 tên tuổi Hollywood ký thư ngỏ phản đối thương vụ Paramount Global - Warner Bros. Discovery. Ảnh: Hollywood Life.

Theo các nghệ sĩ, nếu thương vụ trị giá 111 tỷ USD hoàn tất, số lượng hãng phim lớn tại Mỹ có thể giảm xuống chỉ còn bốn. Điều này kéo theo hệ lụy như ít cơ hội hơn cho nhà sáng tạo, cắt giảm việc làm trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất, chi phí tăng và lựa chọn của khán giả bị thu hẹp trên phạm vi toàn cầu.

Danh sách ký tên còn có nhiều nhân vật nổi tiếng như David Fincher, Denis Villeneuve, J. J. Abrams, Jane Fonda, Mark Ruffalo, Damon Lindelof...

Các nghệ sĩ chỉ ra thực trạng đáng báo động khi số lượng phim đang sụt giảm nhanh chóng, các câu chuyện được đầu tư ngày càng đơn điệu, trong khi quyền quyết định nội dung dần rơi vào tay một số ít tập đoàn lớn, khiến nhà làm phim độc lập gần như không còn đất sống.

Không chỉ nghệ sĩ, các chủ rạp chiếu phim cũng bày tỏ lo ngại. Đại diện hệ thống hơn 30.000 phòng chiếu tại Mỹ, CEO Michael O’Leary của Cinema United cảnh báo: "Nếu sản lượng phim tiếp tục giảm, nhiều rạp sẽ buộc phải đóng cửa”.

Danh sách những người ký tên tiêu biểu trong bức thư ngỏ phản đối thương vụ - với hơn 1.034 chữ ký tính đến thời điểm công bố - bao gồm Adam McKay, Alan Cumming, Alyssa Milano, Boots Riley, Bryan Cranston, Cynthia Nixon, Damon Lindelof, David Fincher, Denis Villeneuve, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, J. J. Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Margaret Cho, Mark Ruffalo, Noah Wyle, Patti LuPone, Ramy Youssef, Rosario Dawson, Rosie O'Donnell, Ted Danson, Tiffany Haddish, Tig Notaro, Yorgos Lanthimos, Yvette Nicole Brown cùng nhiều nghệ sĩ và nhà làm phim khác.

Paramount trấn an, nhiều nhà làm phim vẫn bi quan

Phía Paramount phản hồi rằng họ lắng nghe và thấu hiểu những quan ngại từ cộng đồng nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhưng cho rằng đây là thời điểm ngành công nghiệp cần những công ty đủ mạnh về tài chính để tiếp tục đầu tư vào nội dung. Hãng khẳng định thương vụ sẽ giúp sản xuất nhiều dự án hơn, hỗ trợ tài năng ở nhiều giai đoạn và đưa nội dung đến khán giả toàn cầu.

Thương vụ gây tranh cãi này do CEO David Ellison dẫn dắt, khi Paramount vượt qua Netflix để giành quyền mua lại Warner Bros., Discovery. Ellison khẳng định việc sáp nhập sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho giới sáng tạo. Ông cam kết mỗi năm sản xuất ít nhất 30 phim chiếu rạp và tăng đầu tư nội dung. CEO cho rằng nếu Netflix thâu tóm thành công, thị trường sẽ đối mặt với “gã khổng lồ streaming” vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ.

Tuy vậy, nhiều nhà làm phim vẫn tỏ ra bi quan. Biên kịch Damon Lindelof (loạt phim Lost) cho rằng các thương vụ sáp nhập thường đồng nghĩa với việc ít phim, ít sê-ri hơn, đồng nghĩa là ít việc làm hơn. Ông nói Hollywood không chỉ có các ngôi sao mà còn có hàng nghìn người lao động ở hậu trường như kỹ thuật viên, quay phim, lái xe, dựng cảnh… Đó là những người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Bức thư cũng cảnh báo rằng làn sóng tập trung hóa truyền thông trước đó đã khiến phim tầm trung biến mất, hệ thống phát hành độc lập suy yếu và thị trường quốc tế thu hẹp. Nếu xu hướng này tiếp diễn, toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo có nguy cơ bị tổn hại lâu dài.

Hiện thương vụ vẫn được các cơ quan quản lý xem xét. Tổng chưởng lý bang California, Rob Bonta, được cho là đang cân nhắc các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn.

Khép lại bức thư, các nghệ sĩ nhấn mạnh: “Sự tập trung quyền lực trong truyền thông đã làm suy yếu một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất của Mỹ - ngành đã định hình văn hóa toàn cầu trong nhiều thập kỷ".

Biên kịch Damon Lindelof chia sẻ về quyết định ký tên: “Tôi sợ nhưng không thể im lặng. Nếu cuộc chiến còn chưa bắt đầu, nó đã thua rồi. Vì vậy tôi ký và tôi tự hào về điều đó".