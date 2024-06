Hơn 100 triệu người dân tại Mỹ đang chịu nắng nóng kỷ lục

Các thành phố ở Bờ Đông nước Mỹ đang oằn mình ứng phó trước nhiệt độ nắng nóng kỷ lục, trong khi nắng nóng cực đoan lan sang Bờ Tây nước Mỹ.

Người dân tránh nóng trên bãi biển tại Chicago, Mỹ, ngày 17/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN.

Trên 100 triệu người dân trên khắp đất nước phải đối mặt với cảnh báo và khuyến cáo nắng nóng.



Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo thành phố Baltimore (bang Maryland) và thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) thuộc Bờ Đông của Mỹ có thể ghi nhận nền nhiệt kỷ lục gần 38 độ C trong ngày 23/6 theo giờ địa phương. Trong khi đó, nhiệt độ ở các bang ở Bờ Tây như Idaho, Montana và Wyoming có thể sẽ tăng lên khoảng 33 độ C, tức cao hơn 15 độ C so với nền nhiệt thông thường vào thời điểm này của năm. Dự báo đợt sóng nhiệt này sau đó sẽ còn lan sang 2 bang Nebraska và Kansas ở Trung Tây nước Mỹ.

Riêng đối với vùng đô thị Philadelphia, NWS đưa ra cảnh báo về những điều kiện thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi độ ẩm tăng cao có thể khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cao hơn nhiệt độ không khí, có thể vượt quá 41 độ C. Điều này làm con người cảm thấy nóng hơn.

Hiện nền nhiệt ở mức khoảng tiếp tục lan từ Virginia (bang Đông Nam Mỹ) sang New York ở Đông Bắc.

Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan đang đặt ra nhiều thách thức ở nhiều bang, thì các bang khác lại đang ứng phó với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Giới chức New Mexico, bang Tây Nam nước Mỹ, đang gồng mình ứng phó với không chỉ nắng nóng gây cháy rừng mà còn bão cát và lũ lụt. Tình trạng cháy rừng ở New Mexico nghiêm trọng làm hư hại ít nhất 1.400 công trình. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng tại bang New Mexico.

Các khu vực ở phía Tây Bắc bang Iowa ở Trung Tây nước Mỹ đang chìm trong lũ lụt do mưa lớn từ nhiều ngày qua. Thống đốc bang này hôm 22/6 đã phải ban bố thảm họa đối với 21 quận của bang do lũ lụt.

Nhà chức trách cũng đưa ra khuyến cáo về lũ lụt tại bang Minnesota ở phía Nam và bang South Dakota ở Đông Nam.

Ở phía Bắc của châu Mỹ, các đám cháy rừng ở tỉnh Quebec của Canada đang bùng phát dữ dội, buộc giới chức phải chuyển 225 tù nhân tại trại giam Port-Cartier Institution ở Quebec sang các trại giam khác, để đảm bảo tính mạng cho họ.

Trong thông báo ngày 21/6, Cơ quan phòng chống cháy rừng SOPFEU của Quebec cho biết sét gây ra 7 đám cháy rừng ở phía Bắc thành phố Port-Cartier thuộc tỉnh trên, trong đó 2 đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát. Giới chức Canada dự báo nước này sẽ hứng chịu mùa hè năm nay nóng hơn, với nền nhiệt trung bình cao hơn mức trung bình của mọi năm.