Hôm nay, Việt Nam đón nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm năm 2026

  • Thứ hai, 26/1/2026 07:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân có thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27/1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư Tô Lâm đón tiếp trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tong Bi thu Thongloun Sisoulith anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 3/12/2025. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith diễn ra trong bối cảnh Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng vào tháng 1/2026.

Bên cạnh đó, hai nước đã nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 12/2025.

Theo Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Erthavanh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sâu sắc. Đây là biểu hiện sinh động và rõ nét nhất của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa Lào và Việt Nam - một mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Đại sứ Khamphao Erthavanh cho biết, chuyến thăm không chỉ nhằm mục đích trực tiếp chúc mừng những thành công to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ và cam kết chiến lược lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ngoài ra, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa diễn ra cho thấy, Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước dự kiến sẽ trao đổi sâu rộng nhằm cụ thể hóa và hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trên các trụ cột trọng tâm của quan hệ hai nước về chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa - giáo dục và các chương trình, dự án hợp tác song phương.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là quá trình cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội bằng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, thông qua chuyến thăm lần này, nội hàm “gắn kết chiến lược” của quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được làm rõ, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

