Hôm nay, Quốc hội bàn về kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công

Hôm nay (9/4), Quốc hội khóa XVI bước vào ngày họp thứ tư, Kỳ họp thứ nhất, bàn về kế hoạch đầu tư trung hạn, phát triển kinh tế - xã hội, và kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030; cùng nhiều dự án luật dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Theo chương trình, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về 4 dự án luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa trình bày.

Thời gian còn lại buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật trên.

Buổi chiều, dự kiến từ 14h đến 15h10, đại diện Chính phủ sẽ trình bày báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Tiếp theo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Từ 15h10, dự kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày các Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra về các kế hoạch liên quan.

Cũng trong buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày Tờ trình về đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.