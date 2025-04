Hojlund vỡ mộng ở MU

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, những CLB Serie A đang theo dõi sát sao tình hình của chân sút người Đan Mạch, trong bối cảnh MU có thể chiêu mộ một tiền đạo mới ngay trong mùa hè 2025. Nếu đội bóng nước Anh quyết định bán Hojlund, nhiều đội bóng Italy sẽ lập tức mở đàm phán chính thức.

Trước đó, The Athletic khẳng định MU cân nhắc bán Hojlund nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Đội chủ sân Old Trafford cạn kiên nhẫn với tiền đạo người Đan Mạch khi đóng góp cực kỳ hạn chế vào lối chơi chung.

Trong video phân tích chiến thuật hàng tuần Tactics Exposed, cây bút Dean Scoggins của Sun Sport chỉ ra vấn đề nghiêm trọng: "Hojlund không nhận được đủ sự hỗ trợ, đó là sự thật. Nhưng vị trí trung bình của cậu còn thấp hơn cả tiền vệ phòng ngự Manuel Ugarte ở trận gặp Man City. Điều đó thật khó hiểu", Scoggins nhấn mạnh.

Ngoài ra, Hojlund được cho là thiếu tự tin trong các tình huống đối đầu 1-1 với các hậu vệ, và không biết cách dồn ép hàng thủ đối phương. Trong khi đó, Joshua Zirkzee không quá nhanh nhưng biết cách kéo dãn hàng thủ hiệu quả hơn.

MU cân nhắc trao đổi Hojlund với Victor Osimhen, tiền đạo thuộc biên chế Napoli hiện được cho Galatasaray mượn. Osimhen là chân sút đẳng cấp và khẳng định được tên tuổi tại Serie A. Anh được coi là phương án lý tưởng nếu HLV Amorim muốn làm mới hàng công.

Hojlund từng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi khoác áo Atalanta, khiến "quỷ đỏ" phải chi ra tới 72 triệu bảng để đưa anh về sau một mùa giải tại Serie A. Khi đó, lối chơi nhiệt huyết và khả năng kết nối lối chơi của Hojlund khiến HLV Erik ten Hag đặt nhiều kỳ vọng dù tiền đạo này chỉ ghi 10 bàn.

Mùa giải đầu tiên tại Anh, Hojlund chạm mốc 16 pha lập công trên mọi đấu trường, thành tích không tệ với một tân binh. Nhưng kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản ghế nóng, phong độ của tiền đạo 22 tuổi sa sút thấy rõ. Anh chỉ ghi 2 bàn tại Premier League, và tổng cộng 4 bàn trên mọi mặt trận kể từ đó.

