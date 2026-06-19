Hội Xuất bản Việt Nam chúc mừng Tri Thức - Znews nhân ngày 21/6

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng (bên phải) và nhà báo Lâm Quang Hiếu - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews tại buổi gặp sáng 19/6. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 19/6, ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam - cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Đỗ Quang Dũng chúc mừng thành tích hoạt động của Tạp chí Tri thức - Znews. Trong bối cảnh báo chí có nhiều thách thức, Phó chủ tịch Hội nhận định Tạp chí có các bài viết chất lượng, được đầu tư cả về hình thức lẫn nội dung, thu hút lượng lớn độc giả và tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới xã hội.

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng tin tưởng Tri Thức - Znews tiếp tục phát triển, mang tới độc giả thông tin uy tín, hình ảnh ấn tượng.

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đánh giá cao các tác phẩm báo chí trên Tri Thức - Znews, đặc biệt là các tuyến nội dung, bài viết về xuất bản, văn hóa đọc, góp ý về Luật Xuất bản sửa đổi. "Muốn có thông tin về sách và ngành xuất bản, chỉ cần truy cập Znews", ông Đỗ Quang Dũng nói. Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng với định hướng của Tạp chí trong thời gian tới, hy vọng Tạp chí đạt được thêm nhiều thành tựu trong tương lai.

Thay mặt Ban Biên tập và đội ngũ phóng viên, nhà báo Lâm Quang Hiếu, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews trân trọng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Tạp chí.

Báo cáo với lãnh đạo Hội các hoạt động trọng tâm của tòa soạn trong thời gian qua, ông Lâm Quang Hiếu cho biết Tri Thức - Znews luôn chú trọng tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews cảm ơn lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ Tạp chí kịp thời. Ảnh: Việt Hà.

Tri thức - Znews đã thực hiện nhiều tin, bài theo tôn chỉ, mục đích tòa soạn; bám sát theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Tạp chí tổ chức nhiều tuyến nội dung trọng điểm về các chủ trương, chính sách, hoạt động lớn của ngành xuất bản như Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam; Chỉ thị 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới; Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, Góp ý Dự thảo sửa đổi Luật Xuất bản…

Ông Lâm Quang Hiếu khẳng định Tạp chí sẽ tiếp tục hiện thực hóa các định hướng của Hội Xuất bản Việt Nam trong các hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc, góp phần phát triển tri thức.