Trung tâm trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam đồng hành cùng các cơ quan tổ chức chương trình an sinh xã hội nhằm thúc đẩy văn hóa đọc.

Chương trình an sinh xã hội trao tặng 500 đầu sách cho Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu nhằm bổ sung nguồn học liệu, hỗ trợ công tác giảng dạy và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh. Ảnh: BTC.

Ngày 5/6, tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản (trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình an sinh xã hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2026.

Chương trình thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao kỹ năng sống

Chương trình vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo địa phương; đại diện các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân xã đảo Nhơn Châu tham dự.

Chương trình được triển khai nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã đảo Nhơn Châu; đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao tri thức, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi và tăng cường các hoạt động cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo.

Thông qua sự kết nối, vận động của Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản cùng sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, chương trình đã huy động tổng nguồn lực hơn 200 triệu đồng.

Đồng hành cùng chương trình có Hội Xuất bản Việt Nam, Báo Thanh Niên, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật, Công ty TNHH Cộng đồng Công tác xã hội Việt Nam, Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, Quỹ Hỷ Hỷ - Vì nụ cười hạnh phúc cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động an sinh xã hội, giáo dục và cộng đồng được triển khai thiết thực, gồm: hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đảo, góp phần ổn định cuộc sống và nâng cao điều kiện sinh hoạt; trao tặng 500 đầu sách cho Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu nhằm bổ sung nguồn học liệu, hỗ trợ công tác giảng dạy và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh.

Đồng thời, chương trình trao tặng 26 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường; trao tặng 61 phần quà an sinh cho các hộ gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đảo, góp phần chia sẻ khó khăn và động viên người dân vươn lên trong cuộc sống.

Ngày hội "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2026. Ảnh: BTC.

Thăm, động viên và trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ

Đoàn đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhơn Châu nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp Cù Lao Xanh, thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với lực lượng ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Nhơn Châu. Ảnh: BTC.

Chương trình cũng tổ chức hoạt động ra quân làm sạch môi trường biển, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển và khu dân cư ven biển; tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ hệ sinh thái biển; đồng thời tổ chức tập huấn, truyền thông kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường cho học sinh địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ trở thành mô hình kết nối hiệu quả giữa hoạt động an sinh xã hội, giáo dục và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc”.

Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại các địa bàn biển đảo; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.