Hội sách thu hút nửa triệu du khách ở Bắc Kinh

Hội sách "The Temple of Earth and Me", diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Văn hóa Bắc Kinh 2024, đã thu hút hơn nửa triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hội sách thu hút đông đảo độc giả trẻ. Ảnh: sjna. Hội chợ sách The Temple of Earth and Me (tạm dịch: Đền thờ của Trái đất và Tôi) là một sự kiện thuộc Diễn đàn Văn hóa Bắc Kinh 2024, đã kết thúc vào thứ hai ngày 23/9. Sự kiện thu hút 506.700 độc giả trong 11 ngày. Hội sách được đặt tên theo tác phẩm của tiểu thuyết gia nổi tiếng Shi Tiesheng. Sự kiện bao gồm 10 khu triển lãm, gồm phố sách, khu sản phẩm văn hóa sáng tạo, khu sách thiếu nhi và khu sách ngoại ngữ, mở cửa miễn phí đón du khách tại khu vực triển lãm rộng lớn. Hơn 330 nhà xuất bản, hiệu sách và các đơn vị triển lãm Trung Quốc đã mang 400.000 cuốn sách đến hội sách, thuộc đa dạng thể loại: tác phẩm văn học, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, sách tranh thiếu nhi, sách khoa học thường thức và ấn phẩm nước ngoài, phục vụ độc giả mọi lứa tuổi. Khu vực triển lãm và bán sách cũ giới thiệu nhiều văn bản cổ và hơn 100.000 sách cũ. Để thu hút độc giả, mỗi người mua sách tại hội chợ sẽ được tặng phiếu giảm giá trị giá 50 nhân dân tệ (khoảng 175.000 đồng). Hội chợ sách đã tạo tiếng vang trong cộng đồng mọt sách và trở thành một từ khóa thịnh hành trên các nền tảng truyền thông xã hội. Ngoài ra, 167 hoạt động văn hóa đã diễn ra trong sự kiện kéo dài 11 ngày, có sự góp mặt của những người nổi tiếng trong giới văn học, đến chia sẻ kinh nghiệm đọc và viết. Du khách cũng được thưởng thức các buổi biểu diễn ca hát, nhảy múa và đọc thơ vào ngày Tết Trung thu. Một nhân viên gian hàng Nhà sách Tử Cấm Thành chia sẻ với China Daily rằng hầu hết sách trưng bày đều nằm trong chương trình khuyến mại với mức giảm giá từ 40% đến 70%, mang đến cho công chúng nhiều trải nghiệm văn hóa tốt hơn, phong phú hơn. Sun Ying, đại diện bán hàng tại Trung tâm triển lãm và thương mại xuất bản Taihu Bắc Kinh, cho biết hội chợ sách năm nay nhộn nhịp hơn năm ngoái, với đông đảo học sinh, người trẻ tham gia: "Nhiều độc giả trẻ thích mua túi đựng sách và kẹp sách thiết kế sáng tạo". Theo Sun, những tác phẩm như Cold Enough for Snow (tạm dịch: Đủ lạnh để đón tuyết) của tác giả người Australia gốc Hoa Jessica Au, Đến ngọn hải đăng và Căn phòng riêng của Virginia Woolf, cũng như Thần thoại Sisyphus và Người xa lạ của Albert Camus đều được người mua sách ưa chuộng. Kang Chunhua, một du khách đến hội chợ sách, cho biết công viên yên tĩnh và xanh tươi ở Bắc Kinh đông đúc người qua lại, cho cô cơ hội chứng kiến ​​khía cạnh sôi động của một khu vườn cổ xưa. Là một bà mẹ trẻ, cô tập trung vào khu sách thiếu nhi. "Chúng tôi đã chụp nhiều bức ảnh để lưu lại vẻ đẹp của đầu thu tại Công viên Ditan. Chúng tôi cũng con tự chọn theo ý muốn tại các khu vực sách thiếu nhi và sản phẩm văn hóa và sáng tạo. Các em có cơ hội thực hành thư pháp bằng bút lông, xem những người bán hàng làm các tác phẩm điêu khắc thổi đường truyền thống, thử sức với nghề vẽ quạt sơn mài tại một xưởng và trải nghiệm nhiều loại sách đồ chơi tương tác. Các em rất thích thú", cô nói. "Trong thời đại mua sách trực tuyến tiện lợi như hiện nay, điều này sẽ giúp trẻ em có được những kỷ niệm và trải nghiệm tuyệt vời", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã mua những cuốn sách tranh với giá hơn 700 nhân dân tệ (khoảng 2,4 triệu đồng) tại hội chợ sách.