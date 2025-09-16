Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 59, 70, 71, 72

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước với hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các cục, vụ, viện của cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các nhà quản lý, nhà nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các nhà giáo tiêu biểu, lãnh đạo các đơn vị y tế, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của ngành Y tế và cán bộ y tế tiêu biểu.

Dự tại các điểm cầu tỉnh, thành ủy có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành các tỉnh, thành ủy; cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị y tế, cán bộ y tế tiêu biểu trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Trước khi tham dự Hội nghị, tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội, các đại biểu đã tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực giáo dục.

Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.”

Các đại biểu nghe thông tin chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW”; chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW”; chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW.”

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp thu ý kiến chỉ đạo; hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; Nghị quyết số 70-NQ/TW; Nghị quyết số 71-NQ/TW; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.