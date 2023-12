Hội nghị Fontainebleau: Sai lầm và cái giá phải trả của đế quốc Pháp

'One Piece' gặt hái giải thưởng danh giá của Comicbook

Bộ truyện “One Piece” nổi tiếng đã nhận thêm một giải thưởng danh giá - Best Manga of The Year - từ trang Comicbook cho những giá trị sáng tạo không ngừng nghỉ của mình.