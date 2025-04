Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ Quyền Linh

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam có văn bản số 87/HĐA đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ việc liên quan đến nghệ sĩ Quyền Linh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết ngày 21/4, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú có văn bản số 87/HĐA gửi Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an về vụ việc liên quan đến nghệ sĩ Quyền Linh - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Văn bản trên cũng được Hội Điện ảnh Việt Nam gửi đến Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đại diện của Hội điện ảnh Việt Nam, ngày 17/4, Hội nhận được đơn đề nghị của ông Mai Huyền Linh (nghệ sĩ Quyền Linh), báo cáo việc ông và gia đình, trong đó có hai con gái độ tuổi vị thành niên, đang bị một số cá nhân sử dụng mạng xã hội tấn công và đề nghị Hội bảo vệ.

Nghệ sĩ Quyền Linh.

Theo đơn thư, hành vi của các cá nhân này như cắt ghép hình ảnh cũ của Quyền Linh để tạo sự liên quan của nghệ sĩ với việc quảng cáo sữa giả trong vụ việc đang "dậy sóng" dư luận hiện nay và phát tán trên mạng xã hội, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm hại nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, uy tín cá nhân nghệ sĩ và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của gia đình ông.

Hội Điện ảnh Việt Nam cho rằng, với trách nhiệm của một tổ chức nghề nghiệp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên như Điều lệ Hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Hội đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, xem xét, có biện pháp xử lý những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 16/4, Quyền Linh tiếp tục lên tiếng về vụ việc quảng cáo sữa. Theo nam MC, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung sai lệch, cố tình gán ghép hình ảnh anh và lan truyền thông tin gây hiểu lầm không đáng có.

"Hiện tại, tôi hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào trong vụ việc này. Những thông tin đang lan truyền là sai sự thật. Để bảo vệ uy tín và quyền lợi chính đáng, tôi đã và đang thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật, bao gồm thu thập chứng cứ, lập vi bằng các nội dung sai sự thật, hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét và xử lý", Quyền Linh cho biết.

Quyền Linh cho biết vào năm 2022, anh từng hợp tác giới thiệu hai sản phẩm sữa có giấy tờ đầy đủ và nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, hợp đồng quảng bá đã kết thúc từ lâu. Trong bài đăng, anh công bố cụ thể tên loại sữa từng quảng cáo.

Theo MC, nhiều tài khoản mạng đã tự ý cắt ghép âm thanh từ các clip cũ của anh để quảng bá cho các sản phẩm thuốc, thực phẩm không rõ nguồn gốc, gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng. Từ năm 2023, MC đã ghim cảnh báo ở đầu trang về việc bị mạo danh quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc. Vì vậy, Quyền Linh đã chủ động ngưng tất cả hợp tác liên quan.

Quyền Linh sinh năm 1969, được biết đến với vai trò MC, diễn viên. Quyền Linh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam từ năm 2021.