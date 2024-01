Hội chứng nguy hiểm gây đột tử ở trẻ sơ sinh

Sau nhiều năm nghiên cứu, các bác sĩ đã xác định được nguyên nhân gây ra đột tử ở trẻ sơ sinh.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology, các bác sĩ đã xác định được nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột ở trẻ sơ sinh (Sudden infant death syndrome - SIDS).

Những cơn co giật ngắn kèm theo co giật cơ được coi là nguyên nhân có thể dẫn đến những cái chết bí ẩn và bi thảm của hàng nghìn trẻ sơ sinh tại Mỹ.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Laura Gould của NYU Langone - một trung tâm y tế học thuột trực thuộc Đại học New York (Mỹ), cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi dù nhỏ nhưng cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên cho thấy các cơn động kinh có thể là nguyên nhân gây ra một số trường hợp tử vong đột ngột ở trẻ em mà chúng ta thường không thấy được trong khi ngủ”.

SIDS thường xảy ra ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi và những cái chết thường xảy ra trong lúc ngủ. Ở trẻ lớn hơn, người ta vẫn chưa thể giải thích được định nghĩa cái chết đột ngột - SUDC (Sudden Unexpected Death in Childhood).

Các nhà nghiên cứu xác định rằng những cơn giật kèm theo co cơ là nguyên nhân tiềm tàng gây ra hội chứng đột tử ở trẻ. Ảnh: Freepik.

Tiến sĩ Gould đã giúp thành lập Cơ quan hợp tác nghiên cứu và đăng ký SUDC vào tại NYU Langone sau khi đột ngột mất cô con gái Maria 15 tháng tuổi vào năm 1997.

Nhóm các nhà Nghiên cứu của cô tại Đại học New York đã khảo sát hơn 300 trường hợp SUDC, tiến hành kiểm tra hồ sơ y tế và thậm chí cả các đoạn video quay cảnh trẻ sơ sinh đang ngủ. Trong đó, 7 trường hợp tử vong được cho là có thể do động kinh gây ra.

Đoạn phim cho thấy cơn co giật được phát hiện kéo dài chưa đầy 60 giây và những sự việc không may xảy ra trong vòng 30 phút sau cái chết của trẻ.

Nhà nghiên cứu cấp cao và nhà thần kinh học, tiến sĩ Orrin Devinsky cho biết: “Nghiên cứu hiện tượng này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về nhiều trường hợp tử vong khác, bao gồm những trường hợp tử vong do SIDS và bệnh động kinh”.

Các nhà khoa học trước đây đã ghi nhận mối liên hệ giữa SUDC và các các cơn động kinh, phát hiện ra rằng những người bị co giật do sốt (co giật kèm theo sốt) có nguy cơ tử vong, đột ngột và bất ngờ cao gấp 10 lần.

Nhóm nghiên cứu tại NYU lưu ý rằng họ không có dữ liệu để chứng minh liệu sốt có gây ra những cái chết mà họ nghiên cứu hay không, nhưng họ phát hiện ra rằng một số trẻ em có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng cần nghiên cứu thêm để hiểu chính xác cơn động kinh có thể dẫn đến tử vong như thế nào.

Kết quả đột phá này xuất hiện sau khi một nhóm nghiên cứu khác công bố rằng nồng độ enzyme trong máu thấp, được gọi là butyrylcholinesterase (BChE) có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra SIDS.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Carmel Herington, thuộc Bệnh viện Nhi đồng Westmead ở New South Wales, Australia, cho biết: “Những gia đình này giờ đây có thể hiểu rằng đây không phải lỗi của họ”.

Các bác sĩ khuyên bậc cha mẹ nên đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ và dọn sạch những đồ chơi hoặc tấm phủ dư thừa trong cũi. Những thứ này khiến trẻ cảm thấy nóng hoặc vô tình khiến trẻ bị siết cổ hoặc ngạt thở.