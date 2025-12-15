Học viện Pickleball chuẩn quốc tế ra mắt tại TP.HCM

Việc một học viện Pickleball được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp cho thấy môn thể thao này tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, bài bản và có chiều sâu hơn.

Ngày 13/12/2025 tại TP.HCM, Học viện Thể thao D-JOY chính thức ra mắt.

Ngày 13/12/2025 tại TP.HCM, Học viện Thể thao D-JOY chính thức ra mắt. Trong bối cảnh Pickleball phát triển nhanh tại Việt Nam vài năm gần đây, sự kiện này mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cột mốc tổ chức. Nó phản ánh xu hướng tất yếu: chuyển dịch Pickleball từ phong trào cộng đồng sang định hướng đào tạo chuyên nghiệp, có lộ trình và chuẩn mực rõ ràng.

Điểm đáng chú ý nằm ở tư duy tổ chức. Pickleball không còn được tiếp cận như một môn “dễ chơi, dễ tham gia”, mà được đặt trong khung huấn luyện nghiêm túc, nơi kỹ thuật, thể lực, chiến thuật và tâm lý thi đấu được xem là những cấu phần bắt buộc. Mô hình đào tạo hướng tới việc hình thành vận động viên toàn diện, thay vì chỉ nâng cao trình độ người chơi ở mức phong trào.

Dấu ấn chuyên môn thể hiện rõ qua việc huyền thoại Pickleball người Mỹ Kyle Yates, cựu tay vợt số một thế giới, đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng. Việc một chuyên gia hàng đầu trực tiếp xây dựng giáo trình và tham gia đào tạo mang lại cơ hội tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa Pickleball Việt Nam và các nền Pickleball phát triển.

Cơ sở vật chất cũng đóng vai trò quan trọng trong lộ trình này. Học viện sở hữu 63 sân Pickleball chất lượng cao, trong đó có cụm sân quy mô lớn cùng sân trung tâm từng tổ chức D-Joy Vietnam Masters – Petrolimex Cup 2025, giải đấu được xem là dấu mốc lớn của Pickleball trong nước. Việc gắn luyện tập với môi trường thi đấu thực tế giúp vận động viên sớm làm quen áp lực, nhịp độ và yêu cầu chuyên môn ở cấp độ cao hơn.

Bên cạnh sân bãi, mô hình huấn luyện còn tích hợp khu học thuật, nội trú, phòng trị liệu – tâm lý và khu gym chuyên biệt. Cách tiếp cận này cho thấy thể thao thành tích cao không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng chơi bóng, mà còn là quá trình rèn luyện thể chất, tinh thần và kỷ luật sinh hoạt kéo dài.