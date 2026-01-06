Học vấn của đội trưởng U23 Khuất Văn Khang

Bận rộn với lịch luyện tập, thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn dành thời gian theo đuổi tấm bằng đại học.

Khuất Văn Khang tiếp tục đeo băng đội trưởng U23. Ảnh: AFC.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chốt danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham gia vòng chung kết AFC U23 Asian Cup Saudi Arabia 2025. Theo đó, tiền vệ Khuất Khang tiếp tục đeo băng đội trưởng, dẫn dắt toàn đội cùng ra quân tại vòng bảng vào tối 6/1.

Khuất Văn Khang sinh ngày 11/5/2003, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội. Trưởng thành từ lò đào tạo Viettel từ năm 2013, đến năm 2022, anh chính thức lên đội 1 và thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh trái.

Sở hữu chiều cao 1,71 m cùng kỹ thuật và sự nhanh nhạy, Khuất Văn Khang sớm ghi dấu ấn ở các giải trẻ. Ở cấp CLB, anh từng giành ngôi á quân giải U15 quốc gia 2018 và á quân giải U19 quốc gia 2022.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ảnh: TT&VH.

Ở cấp đội tuyển, Văn Khang khoác áo các đội U20, U22 và đội tuyển Việt Nam. Anh cùng U15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2017, giành hạng ba U19 Đông Nam Á năm 2022, vô địch U19 quốc tế năm 2022... Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, nam tiền vệ được bầu là cầu thủ xuất sắc trong các trận Việt Nam thắng Australia 1-0 và Qatar 2-1.

Những đóng góp nổi bật giúp Khuất Văn Khang sở hữu loạt danh hiệu cá nhân đáng chú ý như Cầu thủ xuất sắc U15 quốc gia 2018, Cầu thủ xuất sắc U19 quốc tế 2022, Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2022 (Quả bóng vàng Việt Nam), Gương mặt trẻ thể thao của năm - Giải thưởng Cống hiến 2023...

Dù lịch luyện tập, thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn dành thời gian cho việc theo đuổi tấm bằng đại học. Năm 2023, anh cùng một số vận động viên khác trong đội Viettel theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Hiện, Văn Khang là sinh viên viên chuyên ngành Bóng đá K57 của khoa Huấn luyện thể thao. Nam cầu thủ vẫn theo học chương trình hệ chính quy 4 năm, nhưng lịch học được thiết kế linh hoạt, song song giữa việc tập luyện, thi đấu và học tập nhằm phù hợp với lịch trình trình dày đặc của cầu thủ chuyên nghiệp.