Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Học tiếng Trung Quốc bằng sách chữa lành

  • Thứ tư, 19/11/2025 20:17 (GMT+7)
  • 20:17 19/11/2025

Sách "Lạc bước nhân gian, sống đời yên lãng" gợi mở cách tiếp cận tiếng Trung Quốc bằng trải nghiệm nhẹ nhàng, thông qua những trang viết mang hơi hướm chữa lành.

hoc tieng Trung Quoc anh 1

Lạc bước nhân gian, sống đời yên lãng là sách song ngữ Việt - Trung sắp phát hành của NXB Tổng hợp TP.HCM. Ảnh: Quỳnh My.

Lạc bước nhân gian, sống đời yên lãng là sách song ngữ Việt - Trung sắp phát hành của hai tác giả Thu Hằng và Kevin Chang. Không mang nặng tính giảng dạy ngôn ngữ, tác phẩm mở ra một không gian học ngoại ngữ bằng cảm xúc và suy ngẫm. 120 đoạn tản văn ngắn đi kèm phiên âm pinyin giúp người học tiếp cận tiếng Trung theo cách gần gũi và tự nhiên.

Nội dung sách hướng đến những giá trị chữa lành bằng những câu văn được viết bằng cả tiếng Việt lẫn Trung (chữ Hán lẫn phiên âm): "Thời gian suy cho cùng chỉ là một cách chúng ta cảm nhận thế giới", "Mỗi khoảnh khắc đều mang dấu ấn của vĩnh hằng, mỗi ngày hôm nay là một điều duy nhất không thể tái hiện", "Hãy sống trọn vẹn bằng cả trái tim để từng ngày trôi qua đều mang ý nghĩa riêng"...

Không chỉ để học từ vựng hay luyện phát âm, cuốn sách còn khơi gợi cảm hứng sống chậm, sống sâu, sống cùng ngôn ngữ. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai xem việc học ngoại ngữ là một hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, chứ không chỉ là công cụ giao tiếp.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số người học tiếng Trung tại Việt Nam đã tăng gấp ba lần trong 5 năm qua, từ 30.000 người năm 2018 lên 90.000 người năm 2023, tăng trung bình 24% mỗi năm. Người học ngày nay cũng có xu hướng tìm kiếm những tài liệu gắn với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công việc, du lịch và tiếp cận văn hóa đại chúng.

Hiện tiếng Trung là ngôn ngữ chính thức tại Trung Quốc, Singapore và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người Hoa toàn cầu. Theo Ethnologue, đây là ngôn ngữ có số lượng người sử dụng nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau tiếng Anh.

Chữa lành chỉ bắt đầu là khi ta dám gọi tên nỗi đau.

Có những vết thương không hề chảy máu nhưng lại hằn sâu trong ký ức. Dù ở hình thức nào, những tổn thương ấy âm thầm ảnh hưởng đến cách ta yêu thương, tin tưởng và sống trong hiện tại.

15:57 5/11/2025

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một uốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An - Khánh Linh

học tiếng Trung Quốc cơ bản chữa lành sách song ngữ Việt - Trung

Đọc tiếp

Co gai noi danh khap Australia vi mac benh ung thu hinh anh

Cô gái nổi danh khắp Australia vì mắc bệnh ung thư

22:28 30/10/2025 22:28 30/10/2025

0

Đến năm 2013, danh tiếng của Ainscough lan ra cả nước khi cô cho ra đời Làm hòa với Bữa ăn, một cuốn công thức nấu ăn dày 256 trang thuật lại chi tiết “hành trình chữa lành” của cô và sự biến đổi từ “cô gái tự nhận mình mê tiệc tùng kiêm bệnh nhân ung thư thành một chiến binh sức khỏe”.

Thai tu William chia se cach day con hinh anh

Thái tử William chia sẻ cách dạy con

06:06 7/11/2025 06:06 7/11/2025

0

Thái tử William cho biết ông thường nói với các con rằng tương lai của chúng “sẽ tươi sáng như những thế hệ trước” nhờ vào nỗ lực của các nhà khoa học đang ngày đêm chữa lành hành tinh.

Giac mo cua tac gia 'Dung bao gio di an mot minh' hinh anh

Giấc mơ của tác giả 'Đừng bao giờ đi ăn một mình'

3 giờ trước 17:50 21/11/2025

0

Năm 10 tuổi, Keith Ferrazzi - tác giả "Đừng bao giờ đi ăn một mình" đã hứa chắc như đinh đóng cột với cha rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành thống đốc bang Pennsylvania rồi sau đó là tổng thống Mỹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý