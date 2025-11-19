Học tiếng Trung Quốc bằng sách chữa lành

Sách "Lạc bước nhân gian, sống đời yên lãng" gợi mở cách tiếp cận tiếng Trung Quốc bằng trải nghiệm nhẹ nhàng, thông qua những trang viết mang hơi hướm chữa lành.

Lạc bước nhân gian, sống đời yên lãng là sách song ngữ Việt - Trung sắp phát hành của NXB Tổng hợp TP.HCM. Ảnh: Quỳnh My.

Lạc bước nhân gian, sống đời yên lãng là sách song ngữ Việt - Trung sắp phát hành của hai tác giả Thu Hằng và Kevin Chang. Không mang nặng tính giảng dạy ngôn ngữ, tác phẩm mở ra một không gian học ngoại ngữ bằng cảm xúc và suy ngẫm. 120 đoạn tản văn ngắn đi kèm phiên âm pinyin giúp người học tiếp cận tiếng Trung theo cách gần gũi và tự nhiên.

Nội dung sách hướng đến những giá trị chữa lành bằng những câu văn được viết bằng cả tiếng Việt lẫn Trung (chữ Hán lẫn phiên âm): "Thời gian suy cho cùng chỉ là một cách chúng ta cảm nhận thế giới", "Mỗi khoảnh khắc đều mang dấu ấn của vĩnh hằng, mỗi ngày hôm nay là một điều duy nhất không thể tái hiện", "Hãy sống trọn vẹn bằng cả trái tim để từng ngày trôi qua đều mang ý nghĩa riêng"...

Không chỉ để học từ vựng hay luyện phát âm, cuốn sách còn khơi gợi cảm hứng sống chậm, sống sâu, sống cùng ngôn ngữ. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai xem việc học ngoại ngữ là một hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, chứ không chỉ là công cụ giao tiếp.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số người học tiếng Trung tại Việt Nam đã tăng gấp ba lần trong 5 năm qua, từ 30.000 người năm 2018 lên 90.000 người năm 2023, tăng trung bình 24% mỗi năm. Người học ngày nay cũng có xu hướng tìm kiếm những tài liệu gắn với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công việc, du lịch và tiếp cận văn hóa đại chúng.

Hiện tiếng Trung là ngôn ngữ chính thức tại Trung Quốc, Singapore và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người Hoa toàn cầu. Theo Ethnologue, đây là ngôn ngữ có số lượng người sử dụng nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau tiếng Anh.