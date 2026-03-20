Học sinh lớp 7 viết truyện về động vật, ước mơ thành bác sĩ thú y

Gửi gắm tình yêu động vật vào sáng tác, song nghĩ về tương lai, cô bé Thuần Nhiên không hình dung mình trở thành tác giả chuyên nghiệp, mà thay vào đó là trở thành bác sĩ thú y.

Thuần Nhiên hiện là học sinh lớp 7 tại thành phố Đà Lạt. Năm 2022, khi mới 9 tuổi, em đã có cuốn sách đầu tay xuất bản: Thuần Nhiên đảm nhiệm phần minh họa và chuyển ngữ sang tiếng Anh cuốn sách Chuyện gì sẽ xảy ra khi Rái Cá vào thành phố (tác giả Vũ Thanh Tâm, Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam) thuộc bộ sách Covid trong mắt trẻ thơ.

Năm 2025, Thuần Nhiên giới thiệu đến bạn đọc hai ấn phẩm mới: tập truyện Những câu chuyện ngộ nghĩnh gồm ba truyện ngắn do em sáng tác, minh họa và truyện vừa Con quỷ hút mây (Thuần Nhiên sáng tác, Linh Khánh minh họa).

Cũng dễ hiểu khi trong sáng tác của Thuần Nhiên, nhân vật chính thường là các loài động vật hoặc cây, cỏ, mây, nắng... được nhân hóa. Cô bạn vốn yêu động vật, hiện là mẹ của hai bạn mèo Gạo và Ri.

Thuần Nhiên và sách truyện minh họa Con quỷ hút mây. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Từ câu chuyện ấp ủ trên đường về quê ngoại

Đam mê sáng tác của Thuần Nhiên được nuôi dưỡng từ những ngày còn nhỏ xíu, ngay cả khi chưa biết đọc, biết viết. Trong đó, Con quỷ hút mây thuộc số những truyện được Thuần Nhiên ấp ủ lâu nhất.

Câu chuyện vốn tích lũy từ những tưởng tượng của Thuần Nhiên khi ngồi trước xe ba chở từ Đà Lạt về thăm ngoại ở Đơn Dương. Nhìn ngắm những đám mây, từ lúc 3-4 tuổi, cô bé đã bắt đầu vẽ nên hình ảnh con quỷ hút mây trong đầu mình rồi kể lại cho ba mẹ nghe. Trên cùng đoạn đường đó, mỗi lần lại là một tưởng tượng khác nhau, mới mẻ hoặc bổ sung cho những hình dung trước đó.

Từ năm học lớp 2, Thuần Nhiên tham gia các lớp học và chương trình ngoại khóa ở thư viện Ô Cửa Sách, tại đây em và các bạn cùng đọc sách, học sáng tác với sự hướng dẫn của các cô giáo. Những câu chuyện của cô bạn, ban đầu chỉ là những hình ảnh ngẫu nhiên, bay bổng trong tâm trí, nay dần nên hình nên dạng, trở thành những câu chữ và hình vẽ minh họa sống động.

Trong một chuyến đi vào rừng lúc Thuần Nhiên học lớp 4, khi các cô chỉ vào một cái hố và khuyến khích các bạn nhỏ tưởng tượng, Thuần Nhiên bèn quyết định đây chính là nơi con quỷ hút mây của mình sinh sống. Rồi những chi tiết khác lần lượt tìm được "hóa thân" của mình: chiếc lá màu đỏ của hoa sim dại là móng vuốt của quỷ, hòn đá là cầu trượt...

Sau chuyến đi, Thuần Nhiên tập trung viết trong khoảng một tuần thì hoàn thành câu chuyện. Sáng tác này được nhà phát hành Slowbooks mua bản quyền, dự kiến xuất bản trong tủ sách "Trẻ em sáng tác cho trẻ em" của đơn vị. Theo góp ý từ đội ngũ biên tập, Thuần Nhiên chỉnh sửa lại các chương truyện để dung lượng đồng đều hơn, trước khi bản thảo đến tay họa sĩ minh họa.

Nhìn những bức vẽ của họa sĩ Linh Khánh, Thuần Nhiên vui mừng khi thấy U Ám - con quỷ có thói quen hút mây, để đến khi tích tụ rồi biến thành cơn mưa nước mắt để cuốn trôi những nỗi buồn của mình - hiện lên đúng như em đã tưởng tượng. Cuộc chiến bảo vệ bầu trời, lấy lại ánh sáng của U Ám và các bạn mình cũng thêm phần sinh động qua loạt tranh.

Thuần Nhiên tại buổi ra mắt sách Những câu chuyện ngộ nghĩnh tại Thư viện Đà Lạt vào đầu năm 2026. Ảnh: Ô Cửa Sách.

Đến ước mơ làm bác sĩ thú y

Không chỉ giàu trí tưởng tượng và giỏi kể câu chuyện bằng lời, Thuần Nhiên còn tự minh họa cho nhiều sáng tác của mình, trong đó có các truyện Bà ngoại siêu đẳng, Cú té mùa hè và Chú gấu cứng đầu và chuyến đi săn mật ong in trong tập Những câu chuyện ngộ nghĩnh. Ba tác phẩm này cũng ra đời ở những lớp học: Bà ngoại siêu đẳng là bài tập xây dựng một chân dung khác từ góc nhìn khác cho nhân vật phản diện trong cổ tích Ba chú heo con, hai truyện còn lại vốn là bài tập ở lớp học tiếng Anh.

Chia sẻ với Tri Thức - ZNews, Thuần Nhiên cho hay em thường nghĩ ra cốt truyện chính trước khi bắt tay vào viết và phát triển chi tiết. Trong quá trình sáng tác, em thấy "giai đoạn nào cũng khó, từ xây dựng ý tưởng, viết thành lời văn cho đến trau chuốt ngôn từ, vẽ minh họa, nhưng tất cả đều rất thú vị". Với Thuần Nhiên, vẽ con vật thì rất dễ, còn vẽ người thì khó hơn nhiều. Những khi rơi vào "thế bí", em lại nhờ ba mình, vốn là một họa sĩ, hoặc cô Trúc (giáo viên mỹ thuật ở Ô Cửa Sách) hướng dẫn, góp ý để sửa chữa và hoàn thiện tranh.

Ngoài những sáng tác đã xuất bản thành sách, Thuần Nhiên còn nhiều bản thảo truyện minh họa khác, viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Bén duyên với sáng tác từ sớm và có một vốn truyện không nhỏ khi mới 13 tuổi, nhưng khi được hỏi về ước vọng tương lai, Thuần Nhiên không nghĩ công việc mơ ước của mình là viết văn hay vẽ tranh. Thay vào đó, cô bé nhẹ nhàng đáp: "Em muốn trở thành bác sĩ thú y!" Song em vẫn sẽ duy trì viết và vẽ như một cách lan tỏa tình yêu động vật, yêu thiên nhiên đến thật nhiều người.

Chị Đoan Thục, mẹ của Thuần Nhiên, tự nhận mình không phải một người đam mê đọc sách. Nhưng chị kể từ khi con gái mới 4 tháng tuổi, chị đã dành thời gian mỗi ngày đọc sách cho con nghe, từ đó gieo mầm trí tưởng tượng và niềm say mê những câu chuyện nơi Thuần Nhiên. "Điều quan trọng ba mẹ đã làm cho Thuần Nhiên, không phải là cứ cho con chạy theo chương trình học này hay hoạt động kia, mà đã tạo cho con thói quen kỷ luật, đồng thời tạo điều kiện để con phát triển năng khiếu và đam mê của mình", chị nói.