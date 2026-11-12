Học cách đối diện áp lực từ chuỗi workshop ‘Sống kiến tạo’ của VPBank

Chuỗi workshop “Sống kiến tạo” và dự án Quản trị căng thẳng của VPBank hướng đến việc giúp nhân viên chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần trong môi trường làm việc áp lực cao.

Trong môi trường ngân hàng với đặc thù công việc đòi hỏi hiệu suất cao và khả năng thích ứng liên tục, sức khỏe tinh thần ngày càng là yếu tố giúp người lao động duy trì sự cân bằng và phát huy năng lực.

Áp lực không biến mất nhưng có thể quản trị

Theo báo cáo State of the Global Workplace 2026 của Gallup (dựa trên dữ liệu khảo sát năm 2025), 40% người lao động toàn cầu trải qua cảm giác căng thẳng trong công việc. Tỷ lệ này tại Đông Nam Á là 25%, tại Việt Nam là 13%. Nghiên cứu của Statistics Canada (2023) cũng chỉ ra 25,3% nhân sự ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm chịu áp lực công việc ở mức cao đến rất cao, vượt mức trung bình 21,2% của ngành nghề khác.

Số liệu cho thấy áp lực là một phần tất yếu của môi trường làm việc hiện đại, nhất là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nơi đội ngũ thường xuyên đối mặt với mục tiêu kinh doanh, yêu cầu dịch vụ và tốc độ chuyển đổi công nghệ. Quan tâm đến sức khỏe tinh thần và trang bị kỹ năng quản trị căng thẳng giúp người lao động duy trì sự cân bằng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu suất và sự gắn kết với tổ chức.

Vì vậy, nuôi dưỡng tinh thần cần thực hiện chủ động, không đợi đến khi người lao động quá tải, với sự chung tay của cả cá nhân lẫn tổ chức.

Từ định hướng đó, VPBank triển khai hoạt động cải thiện sức khỏe tinh thần theo hướng kết hợp nâng cao năng lực tự chăm sóc của mỗi cá nhân và giải pháp quản trị căng thẳng trong môi trường làm việc. Tiêu biểu là chuỗi workshop “Sống kiến tạo” dành cho VPBanker, sáng kiến văn hóa doanh nghiệp đưa kiến thức và phương pháp chăm sóc đời sống tinh thần đến gần hơn với cán bộ nhân viên.

Chuyên gia Lê Tấn Thảo chia sẻ kiến thức và phương pháp quản trị căng thẳng tại workshop “Sống kiến tạo”.

Ngoài cung cấp kiến thức, chương trình khuyến khích mỗi người bắt đầu từ điều gần gũi như nhận diện cảm xúc, hiểu nhu cầu của bản thân, điều chỉnh phản ứng trước áp lực và từng bước hình thành thói quen tích cực, qua đó chủ động chăm sóc chính mình và duy trì năng lượng cho cuộc sống, công việc.

Chuỗi chương trình có sự tham gia của ông Lê Tấn Thảo, cố vấn cấp cao tại Dale Carnegie Vietnam, và TS Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý học với 30 năm nghiên cứu, đào tạo về sức khỏe tinh thần. Nội dung tập trung giải mã cách cảm xúc chi phối hành vi, giúp người đi làm nhận diện sớm tín hiệu cảnh báo từ cơ thể và tâm trí, từ đó làm chủ trạng thái tinh thần.

TS tâm lý Lê Nguyên Phương, diễn giả tại workshop “Sống kiến tạo”.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, “Sống kiến tạo” đề cao sự lắng nghe và kết nối tập thể, bởi sức khỏe tinh thần còn chịu ảnh hưởng từ chất lượng mối quan hệ xung quanh. Khi mỗi người biết lắng nghe bản thân, thấu hiểu đồng nghiệp và chủ động chia sẻ, môi trường làm việc có thêm điều kiện để hình thành sự tin tưởng và gắn kết.

VPBank tổ chức hoạt động tại không gian xanh ngoài trời để cán bộ nhân viên thư giãn, kết nối với thiên nhiên và tái tạo năng lượng.

“Sống kiến tạo” nằm trong định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp của VPBank, với trọng tâm là giá trị thịnh vượng thân - trí. Hoạt động văn hóa doanh nghiệp được phát triển theo chiều sâu, hướng đến bồi đắp nội lực và khuyến khích cán bộ nhân viên chủ động chăm sóc bản thân trên cả phương diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Sức khỏe tinh thần là nền tảng kiến tạo con người thịnh vượng

Song hành với việc nâng cao năng lực tự chăm sóc của cá nhân, VPBank triển khai dự án Human Stress Management (quản trị căng thẳng), hướng đến cách tiếp cận bài bản, khoa học trong nhận diện, đánh giá và quản trị mức độ căng thẳng của cán bộ nhân viên.

VPBanker tham gia hoạt động trải nghiệm tại workshop “Sống kiến tạo”.

Dự án đi sâu tìm hiểu yếu tố tác động đến trạng thái tinh thần của người lao động trong môi trường ngân hàng, nơi áp lực về hiệu suất, mục tiêu kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng luôn hiện hữu. Thông qua công cụ đo lường mức độ căng thẳng, phân tích dữ liệu và tìm hiểu nhu cầu thực tế, VPBank từng bước xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù công việc.

Cách tiếp cận này đánh dấu sự chuyển dịch từ xử lý áp lực khi vấn đề đã phát sinh sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và xây dựng năng lực ứng phó, xem sức khỏe tinh thần là nền tảng giúp người lao động duy trì năng lượng và phát triển bền vững.

Hoạt động kết nối ngoài trời trong chuỗi chương trình “Sống kiến tạo”.

Đây cũng là nền tảng để VPBank hiện thực hóa chân dung con người thịnh vượng. Khi mỗi người có đủ nội lực để cân bằng, đội ngũ gắn kết để vượt qua áp lực và tổ chức có môi trường nuôi dưỡng sự phát triển, mỗi VPBanker có thêm điều kiện tìm thấy ý nghĩa, niềm vui và sự thịnh vượng trong cuộc sống.