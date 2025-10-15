Học cách bảo vệ, kiếm tiền từ tài sản trí tuệ

Nền tảng đào tạo L2Pro được giới thiệu tại Việt Nam nhằm trang bị kiến thức sở hữu trí tuệ cho sinh viên và startup công nghệ.

Ông Ram Krishnan - Giám đốc cấp cao mảng Bản quyền công nghệ của Qualcomm, chia sẻ về chương trình đào tạo L2Pro. Ảnh: Thanh Tùng.

Sáng 15/10 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Qualcomm chính thức ra mắt nền tảng đào tạo trực tuyến L2Pro. Đây là chương trình phi lợi nhuận hướng dẫn sinh viên, nhà nghiên cứu và startup cách đăng ký bằng sáng chế, quản lý bản quyền và thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

L2Pro - viết tắt của "Learn to Protect" - cung cấp kiến thức toàn diện về bảo hộ tài sản sáng tạo. Nền tảng giúp người học nắm vững quy trình xin cấp bằng sáng chế, áp dụng bản quyền, và quản trị nhãn hiệu. Đặc biệt, khóa học tập trung vào việc kết hợp tài sản trí tuệ với chiến lược kinh doanh thực tế.

"Đổi mới sáng tạo sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là bài học quan trọng cho sinh viên", ông Ram Krishnan - Giám đốc cấp cao mảng Bản quyền công nghệ của Qualcomm - nhấn mạnh.

Chương trình từng triển khai thành công tại Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan và châu Phi. Việt Nam là thị trường mới nhất trong chiến lược mở rộng của L2Pro. Ông Krishnan đánh giá Việt Nam đang ở "thời điểm thú vị" khi Nghị quyết 57-NQ/TW khuyến khích phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một số bằng sáng chế của Qualcomm được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tùng.

Cùng ngày, Qualcomm khởi động Chương trình Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2026 (QVIC 2026). Chương trình nhắm tìm kiếm và ươm tạo startup trong các lĩnh vực AI, 5G, IoT, robot, công nghệ ôtô và thành phố thông minh.

Kể từ khi khởi động năm 2020, QVIC đã đạt kết quả đáng kể. Các startup tham gia đã nộp hơn 200 đơn xin cấp bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Con số này cho thấy tác động tích cực của chương trình đối với hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ - đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện. Việc tổ chức tại trường đại học công nghệ giúp gắn kết đào tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp. Ông kỳ vọng các khóa học kết hợp đổi mới sáng tạo, gọi vốn đầu tư và sở hữu trí tuệ sẽ tạo chu trình khởi nghiệp hoàn chỉnh, tạo nền tảng cho những "kỳ lân" công nghệ trong tương lai.

"Bây giờ là lúc phải kiếm tiền từ tài sản trí tuệ và những sản phẩm trí tuệ", ông Quất cho biết.

Ông Đặng Hoài Bắc - Giám đốc PTIT - tin rằng L2Pro và QVIC sẽ truyền cảm hứng cho sinh viên và startup trẻ. Ông nhấn mạnh một ý tưởng dù đột phá cũng khó thành công nếu thiếu bảo hộ pháp lý.

"Nền tảng Learn to Protect giúp sinh viên không chỉ biết tạo ra công nghệ mà còn biết bảo vệ nó", ông Bắc cho hay. Giám đốc PTIT cũng chia sẻ tầm nhìn trường là là trong 10 năm tới sẽ có kỳ lân công nghệ Việt Nam trưởng thành từ PTIT.