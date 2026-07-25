Học bán dẫn, nhận được gì ngoài mức lương nghìn USD?

Bên cạnh mức lương hấp dẫn và cạnh tranh, giá trị của vi mạch, bán dẫn còn nằm ở cơ hội phát triển lâu dài và khả năng thích ứng với nhiều lĩnh vực công nghệ.

Điểm chuẩn hay mức lương sau tốt nghiệp không phải yếu tố duy nhất để chọn ngành sức khỏe. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi chia sẻ lời khuyên cho sĩ tử trước khi chọn nguyện vọng.

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Host: Lê Huyên

Khách mời:

- ThS Nguyễn Nhật Tài - Phó trưởng phòng Phòng Thông tin - Truyền thông Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)

- PGS.TS Trần Thị Như Hoa - Quả cầu vàng Khoa học Công nghệ năm 2022 lĩnh vực công nghệ vật liệu mới

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Trong tập mới của Pick the Right, đại diện trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) chia sẻ nhiều góc nhìn về câu chuyện lựa chọn ngành học trong bối cảnh các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, vật liệu mới và chuyển đổi xanh đang tạo ra nhu cầu nhân lực lớn.

Bên cạnh những thông tin mới nhất về công tác tuyển sinh, đại diện nhà trường cũng giải đáp hàng loạt băn khoăn của học sinh và phụ huynh như ngành Thiết kế vi mạch có còn "hot" sau 5-10 năm tới, con gái học Môi trường có vất vả hay không, hay cơ hội việc làm của các ngành Khoa học vật liệu, Công nghệ vật liệu, Khoa học môi trường và Công nghệ môi trường trong tương lai sẽ ra sao.

Đặc biệt, chương trình mang đến góc nhìn thực tế từ chính đơn vị đào tạo về nhu cầu nhân lực của các lĩnh vực công nghệ cao, những kỹ năng doanh nghiệp đang tìm kiếm ở sinh viên và lời khuyên dành cho học sinh khi đứng trước lựa chọn giữa một ngành học đang "hot" và một ngành khoa học nền tảng có giá trị phát triển lâu dài.

Pick the Right là không gian đối thoại chuyên sâu giữa độc giả Znews và các giảng viên, chuyên gia đầu ngành, nhà tuyển dụng, đại diện những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Tại đây, mọi góc nhìn của từng ngành học đều được lật mở - từ thực tế giảng đường, bài toán chi phí đào tạo, cho đến triển vọng thu nhập và lộ trình thăng tiến sau khi ra trường.