Hoàng Đức trở lại, truyền lửa học sinh

Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức giữ lời hứa, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với học sinh năng khiếu tại TP.HCM.

Sáng 9/4, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có mặt tại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (xã Bình Lợi, TP.HCM) trong chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức, sau khi lỡ hẹn trước đó hai ngày vì sự cố ngoài ý muốn.

Sự xuất hiện của Hoàng Đức nhanh chóng khuấy động không khí tại sân trường. Đồng hành cùng anh là thủ môn Đặng Văn Lâm và các cầu thủ trẻ Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Trần Thành Trung. Dàn tuyển thủ mang đến một buổi giao lưu đậm chất thể thao, gần gũi với học sinh.

Trên sân khấu, Hoàng Đức gửi lời xin lỗi vì không thể góp mặt theo kế hoạch ban đầu. Tiền vệ sinh năm 1998 cho biết chính sự chờ đợi và tình cảm từ thầy cô, học sinh là động lực để anh quay lại, trực tiếp gặp gỡ và chia sẻ.

Các cầu thủ không chỉ giao lưu mà còn kể về hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, những áp lực trong thi đấu và cách vượt qua khó khăn. Những câu chuyện thực tế giúp học sinh hình dung rõ hơn con đường thể thao đỉnh cao, từ đó có thêm động lực rèn luyện.

Trước đó, chương trình đã trao 50 suất học bổng cùng 250 áo khoác cho học sinh địa phương, tổng giá trị 100 triệu đồng do chính Hoàng Đức đóng góp.

Việc trở lại đúng hẹn giúp Hoàng Đức hoàn tất cam kết với chương trình, đồng thời khẳng định vai trò của một tuyển thủ không chỉ đóng góp trên sân cỏ mà còn tích cực lan tỏa giá trị thể thao trong cộng đồng.