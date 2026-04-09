Hoàng Đức trở lại, truyền lửa học sinh

  • Thứ năm, 9/4/2026 13:33 (GMT+7)
Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức giữ lời hứa, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với học sinh năng khiếu tại TP.HCM.

Hoàng Đức xuất hiện, tiếp sức học sinh năng khiếu. Ảnh: Dũng Phương.

Sáng 9/4, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có mặt tại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (xã Bình Lợi, TP.HCM) trong chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức, sau khi lỡ hẹn trước đó hai ngày vì sự cố ngoài ý muốn.

Sự xuất hiện của Hoàng Đức nhanh chóng khuấy động không khí tại sân trường. Đồng hành cùng anh là thủ môn Đặng Văn Lâm và các cầu thủ trẻ Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Trần Thành Trung. Dàn tuyển thủ mang đến một buổi giao lưu đậm chất thể thao, gần gũi với học sinh.

Trên sân khấu, Hoàng Đức gửi lời xin lỗi vì không thể góp mặt theo kế hoạch ban đầu. Tiền vệ sinh năm 1998 cho biết chính sự chờ đợi và tình cảm từ thầy cô, học sinh là động lực để anh quay lại, trực tiếp gặp gỡ và chia sẻ.

Hoàng Đức giao lưu với các học sinh sáng 9/4. Ảnh: Dũng Phương.

Các cầu thủ không chỉ giao lưu mà còn kể về hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, những áp lực trong thi đấu và cách vượt qua khó khăn. Những câu chuyện thực tế giúp học sinh hình dung rõ hơn con đường thể thao đỉnh cao, từ đó có thêm động lực rèn luyện.

Trước đó, chương trình đã trao 50 suất học bổng cùng 250 áo khoác cho học sinh địa phương, tổng giá trị 100 triệu đồng do chính Hoàng Đức đóng góp.

Việc trở lại đúng hẹn giúp Hoàng Đức hoàn tất cam kết với chương trình, đồng thời khẳng định vai trò của một tuyển thủ không chỉ đóng góp trên sân cỏ mà còn tích cực lan tỏa giá trị thể thao trong cộng đồng.

Minh Quân

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

Đại diện của Klopp lên tiếng về Real Madrid

07:34 8/3/2026 07:34 8/3/2026

Theo người đại diện của chiến lược gia người Đức, cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa hề có bất kỳ động thái liên hệ nào.

Hoàng Đức đồng hành hoạt động cộng đồng

10:38 7/4/2026 10:38 7/4/2026

Chương trình thiện nguyện do Báo SGGP triển khai tiếp tục mở rộng trong năm 2026, với sự đồng hành của các cầu thủ, trong đó có Quả bóng vàng Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức.

Tranh cãi quanh Quả bóng vàng cho Hoàng Đức

05:00 27/12/2025 05:00 27/12/2025

Nguyễn Hoàng Đức trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2025. So với lần trước, danh hiệu được trao cho tiền vệ Ninh Bình tạo tranh cãi giữa 2 luồng quan điểm xứng và không xứng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

