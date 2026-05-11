Hoàn tiền thịnh vượng - tiện ích vẹn tròn cho người bán và người mua

Chỉ với một lần quét QR, khách hàng sẽ được hoàn tiền ngay sau khi thanh toán, còn chủ quán thì có thêm khách hàng mới mà không phải đau đầu nghĩ cách khuyến mãi.

Hoàn tiền thịnh vượng trên VPBank NEO từng bước trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm mua - bán hàng ngày, nơi người bán và người mua cảm nhận lợi ích trong từng giao dịch.

Trong làn sóng cạnh tranh giữa các hộ kinh doanh, khuyến mãi dần trở thành một phần của trải nghiệm mua sắm và vận hành kinh doanh. Với Hoàn tiền thịnh vượng trên ứng dụng VPBank NEO, VPBank mang đến mô hình mới, nơi hộ kinh doanh dễ dàng khởi tạo chiến dịch khuyến mãi để tiếp cận khách hàng, còn người tiêu dùng nhận lợi ích tài chính trong từng giao dịch thường ngày.

Hộ kinh doanh nhỏ: Dễ làm, giảm áp lực chi phí

Đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ như quán cà phê, hàng ăn, tiệm tạp hóa hay dịch vụ cá nhân, câu hỏi quen thuộc là làm sao để thu hút khách mới và giữ chân khách cũ mà không phải “đốt tiền” cho quảng cáo hay giảm giá quá sâu. Thực tế, không ít chủ cửa hàng từng thử chạy quảng cáo online hoặc tự triển khai khuyến mãi nhưng gặp khó khăn trong đo lường hiệu quả, chi phí bỏ ra thì nhiều mà lượng khách tăng không như mong đợi.

Các hộ kinh doanh dễ dàng tạo mã evoucher hoàn tiền trên VPBank NEO.

Anh Quốc Dũng, chủ quán cà phê tại đường Thái Hà (Hà Nội), từng quen với tự chạy quảng cáo, chi phí không nhỏ nhưng lượng khách ghé quán chưa đạt kỳ vọng. Mọi thứ thay đổi khi anh tham gia chương trình Hoàn tiền thịnh vượng. Không chỉ được quảng bá miễn phí trên ứng dụng VPBank NEO, anh Dũng nhận thấy hiệu quả của giải pháp tiếp thị chủ động: Ưu đãi hoàn tiền được thiết kế thông minh, trở thành “đòn bẩy” kéo khách đến cửa hàng.

Chỉ với vài bước trên ứng dụng VPBank NEO, anh có thể tạo voucher hoàn tiền cho khách thanh toán bằng QR tại quán. Ưu đãi được hiển thị trực tiếp tới tệp khách hàng của VPBank ở gần khu vực quán mà anh không phải trả thêm chi phí quảng cáo. Điều khiến anh hài lòng nhất là khách đến quán cũng dễ chốt hơn. Bởi họ thấy quyền lợi hoàn tiền khi thanh toán, tạo cảm giác “được lợi” ngay tại chỗ.

Với Hoàn tiền thịnh vượng, cửa hàng có thể triển khai chương trình khuyến mãi miễn phí nhờ VPBank tài trợ 100% chi phí evoucher. Thay vì giảm giá trực tiếp trên hóa đơn, cửa hàng vẫn giữ nguyên mức giá dịch vụ, trong khi khách hàng được VPBank hoàn tiền sau khi thanh toán. Doanh thu không bị ảnh hưởng, biên lợi nhuận được bảo toàn, nhưng hiệu quả thu hút khách rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, thanh toán QR giúp tiền về tài khoản ngay, minh bạch dòng tiền và giảm rủi ro so với tiền mặt, đồng thời tạo hình ảnh cửa hàng hiện đại, chuyên nghiệp hơn trong mắt người tiêu dùng.

Người tiêu dùng: Thêm lợi ích trong từng lần quét QR

Nếu với người bán, Hoàn tiền thịnh vượng là công cụ hỗ trợ kinh doanh thì với người dùng cuối, đây lại là trải nghiệm tiêu dùng thông minh và tiện lợi. Thay vì săn ưu đãi trên nhiều nền tảng khác nhau, khách hàng chỉ cần mở VPBank NEO, tìm cửa hàng có voucher hoàn tiền quanh nơi mình sinh sống hoặc làm việc, nhờ tính năng gợi ý theo định vị.

Khách hàng dễ dàng tìm kiếm voucher giảm giá trên VPBank NEO.

Chị Hà Linh, khách hàng sử dụng dịch vụ, cho biết khá bất ngờ khi nhận thông báo ưu đãi từ quán cà phê gần nhà. “Tôi mở ứng dụng là thấy nhiều lựa chọn kèm voucher hoàn tiền tới 30.000 đồng nên dễ quyết định. Khi thanh toán tại quán bằng QR, tôi được hoàn 30.000 đồng, cảm giác lợi ích rõ ràng và tức thì”, chị tâm sự. Với khách hàng, trải nghiệm này khiến việc lựa chọn quán dễ hơn, vì cùng món đồ uống quen thuộc nhưng lại nhận thêm giá trị.

Điểm khác biệt của Hoàn tiền thịnh vượng nằm ở sự liền mạch trong trải nghiệm. Khách hàng không cần nhớ mã khuyến mãi, không phải nhập code hay chờ đợi hoàn tiền phức tạp. Từ khâu tìm kiếm cửa hàng, xem voucher, thanh toán QR cho đến nhận evoucher hoàn tiền được thực hiện ngay trên ứng dụng. Việc này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, những người có thói quen thanh toán không tiền mặt và chủ động tìm kiếm ưu đãi trước khi quyết định chi tiêu.

Ở góc độ rộng hơn, Hoàn tiền thịnh vượng không chỉ mang lại lợi ích tài chính đơn thuần, mà còn góp phần hình thành thói quen tiêu dùng mới: Chi tiêu thông minh hơn mà không cần thay đổi quá nhiều hành vi quen thuộc. Người tiêu dùng vẫn uống cà phê, ăn trưa hay sử dụng dịch vụ như thường ngày, nhưng mỗi lần thanh toán lại nhận thêm giá trị cộng dồn, giúp mọi khoản chi trở nên đáng tiền hơn.

Khi người bán được trợ lực để kinh doanh hiệu quả và người mua nhận lợi ích thực tế, Hoàn tiền thịnh vượng cho thấy cách tiếp cận hài hòa và bền vững. Giải pháp này từng bước trở thành cầu nối giữa hộ kinh doanh nhỏ và cộng đồng khách hàng xung quanh, đúng với tinh thần “trợ lực người bán - trợ giá người mua” mà VPBank hướng tới.

