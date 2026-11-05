Hoàn tất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng trong tháng 11

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Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 5/11.
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).
Theo kế hoạch do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM ký ngày 4/11, công tác tìm kiếm dự kiến hoàn thành trong tháng 11 tại Khu B và khu vực phía sau Nhà Truyền thống của công viên.
Hoạt động được triển khai theo hình thức "cuốn chiếu", ưu tiên các vị trí thuận lợi trước, khu vực phức tạp thực hiện sau. Tìm kiếm đến đâu, xử lý và hoàn thiện từng khu vực đến đó.
Bộ Tư lệnh TP.HCM điều hành hoạt động tại hiện trường, khảo sát mở rộng phạm vi tìm kiếm. UBND phường Hòa Hưng bàn giao mặt bằng công viên để Bộ Tư lệnh tiếp tục đào mở rộng các khu vực tìm kiếm, quy tập theo đề nghị.
Khi công tác tìm kiếm hoàn tất, mặt bằng sẽ được san lấp và chỉnh trang lại. Kế hoạch giao UBND phường Hòa Hưng tổng dọn vệ sinh hàng ngày, che chắn khu vực khai quật và phối hợp bảo vệ hiện trường trong thời gian lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
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Giai đoạn 2 tìm kiếm, quy tập tại công viên dự kiến hoàn thành trong tháng 11.
Trước khi đưa phương tiện vào khu vực, lực lượng chức năng sẽ rà phá vật liệu nổ tại các vị trí nghi vấn và cắm biển cảnh báo. Máy xúc được dùng bóc lớp bê tông và đất mặt. Khi đến gần tầng đất nguyên thổ hoặc phát hiện dấu hiệu thay đổi địa tầng, lực lượng tìm kiếm chuyển sang đào thủ công, bóc từng lớp đất mỏng và sàng lọc để tìm hài cốt, di vật.
Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM sử dụng thiết bị chuyên dụng, trong đó có radar xuyên đất, để mở rộng phạm vi khảo sát.
Sở Y tế được giao chỉ đạo quy trình lấy mẫu, bố trí bác sĩ theo tiến trình tìm kiếm, tiếp nhận, bảo quản mẫu sinh phẩm và phối hợp bàn giao cho đơn vị giám định ADN.
Sở Nội vụ chuẩn bị vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng; đồng thời khai thác hồ sơ, danh sách liệt sĩ và các tư liệu liên quan để đối chiếu, xác minh.
Công an TP.HCM bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực; các sở, ngành liên quan phối hợp bảo đảm y tế, kỹ thuật và xử lý những vấn đề phát sinh. Sau khi tìm kiếm hoàn tất, hài cốt liệt sĩ sẽ được truy điệu và an táng theo nghi thức.
Ngày 5/11, lực lượng tìm kiếm đã xử lý hơn 630 m3 đất tại Khu B, phát hiện và quy tập thêm 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật. Từ ngày 15/10 đến hết ngày 5/11, Đợt 2 đã quy tập 228 hài cốt, gồm 47 bộ có di vật. Đợt 1 tìm thấy 731 hài cốt và đã tổ chức truy điệu, an táng.
Từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/11, báo cáo ghi nhận 959 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể: 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm, khoa học công nghệ và sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 13/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.