Hoàn tất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng trong tháng 11

TP.HCM lên kế hoạch hoàn tất công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 ở Công viên Lê Thị Riêng trong tháng 11, theo quy tắc "cuốn chiếu".

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 5/11.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Theo kế hoạch do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM ký ngày 4/11, công tác tìm kiếm dự kiến hoàn thành trong tháng 11 tại Khu B và khu vực phía sau Nhà Truyền thống của công viên.

Hoạt động được triển khai theo hình thức "cuốn chiếu", ưu tiên các vị trí thuận lợi trước, khu vực phức tạp thực hiện sau. Tìm kiếm đến đâu, xử lý và hoàn thiện từng khu vực đến đó.

Bộ Tư lệnh TP.HCM điều hành hoạt động tại hiện trường, khảo sát mở rộng phạm vi tìm kiếm. UBND phường Hòa Hưng bàn giao mặt bằng công viên để Bộ Tư lệnh tiếp tục đào mở rộng các khu vực tìm kiếm, quy tập theo đề nghị.

Khi công tác tìm kiếm hoàn tất, mặt bằng sẽ được san lấp và chỉnh trang lại. Kế hoạch giao UBND phường Hòa Hưng tổng dọn vệ sinh hàng ngày, che chắn khu vực khai quật và phối hợp bảo vệ hiện trường trong thời gian lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Giai đoạn 2 tìm kiếm, quy tập tại công viên dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Trước khi đưa phương tiện vào khu vực, lực lượng chức năng sẽ rà phá vật liệu nổ tại các vị trí nghi vấn và cắm biển cảnh báo. Máy xúc được dùng bóc lớp bê tông và đất mặt. Khi đến gần tầng đất nguyên thổ hoặc phát hiện dấu hiệu thay đổi địa tầng, lực lượng tìm kiếm chuyển sang đào thủ công, bóc từng lớp đất mỏng và sàng lọc để tìm hài cốt, di vật.

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM sử dụng thiết bị chuyên dụng, trong đó có radar xuyên đất, để mở rộng phạm vi khảo sát.

Sở Y tế được giao chỉ đạo quy trình lấy mẫu, bố trí bác sĩ theo tiến trình tìm kiếm, tiếp nhận, bảo quản mẫu sinh phẩm và phối hợp bàn giao cho đơn vị giám định ADN.

Sở Nội vụ chuẩn bị vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng; đồng thời khai thác hồ sơ, danh sách liệt sĩ và các tư liệu liên quan để đối chiếu, xác minh.

Công an TP.HCM bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực; các sở, ngành liên quan phối hợp bảo đảm y tế, kỹ thuật và xử lý những vấn đề phát sinh. Sau khi tìm kiếm hoàn tất, hài cốt liệt sĩ sẽ được truy điệu và an táng theo nghi thức.