Hoài Lâm tuyên bố tạm dừng hoạt động

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thông báo tạm dừng hoạt động, hủy show những tháng tới. Chia sẻ của Hoài Lâm khiến khán giả hoang mang.

Chiều 4/12, Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động. “Lâm xin tạm dừng hoạt động và hủy show những tháng tới”, nam ca sĩ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân. Song chỉ cách đó ít giờ, anh mới thông báo sẽ biểu diễn trong tháng 12. Việc Hoài Lâm đưa ra 2 thông báo trái ngược chỉ trong thời gian ngắn khiến khán giả thắc mắc.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ phỏng vấn, đại diện của nam ca sĩ từ chối chia sẻ. “Hiện tại, chúng tôi cần hỏi lại ý kiến của Hoài Lâm và thống nhất nội bộ”, đại diện nam ca sĩ nói.

Hành động của Hoài Lâm hiện nhận về ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ. Song, cũng có ý kiến cho rằng anh chỉ đang đùa giỡn.

Hoài Lâm gây hoang mang khi thông báo ngừng diễn, hủy show. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Hoài Lâm từng xin lỗi khán giả vì hủy đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 21/12 ở một phòng trà tại TP.HCM. “Xin lỗi các bạn vì những ngày tiếp theo, tôi sẽ chính thức không diễn show này nữa vì vấn đề sức khỏe, phải điều trị cấp thiết. Xin nhà mình thông cảm và bỏ qua. Hãy chờ đợi Lâm trong những số tiếp theo”, anh thông báo.

Chỉ một ngày trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng thông báo đêm nhạc của anh với Hoài Lâm bị hủy. Đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 15/12 nhưng phải hoãn lại với nhiều lý do bất khả kháng. Khi được hỏi lý do đêm nhạc bị hủy, có phải do tình trạng sức khỏe và giọng hát của Hoài Lâm gần đây không ổn định, Nguyễn Minh Cường phủ nhận.

Thời gian qua, Hoài Lâm đi hát trở lại. Anh cũng thông báo sẽ dùng tên thật khi đi hát thay vì nghệ danh gắn liền với anh kể từ khi vào nghề.