Tình cảnh báo động của Go Hyun Jung

Go Hyun Jung vừa trải qua cuộc phẫu thuật vì bệnh tật. Những hình ảnh cô nằm trên giường bệnh với vẻ ngoài tiều tụy khiến fan lo lắng.

Theo Nate, thông qua trang cá nhân, nữ diễn viên Go Hyun Jung cập nhật một số hình ảnh sau cuộc phẫu thuật tại bệnh viện. "Tôi bị bệnh nặng và vừa trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng. Bây giờ, tôi đang trong quá trình hồi phục", cô chia sẻ. Trong một hình ảnh, Go Hyun Jung nằm trên giường bệnh, phải đeo ống thở. Nữ diễn viên lộ vẻ ngoài tiều tụy, hốc hác.

Go Hyun Jung cũng gửi lời cảm ơn sự động viên, chia sẻ từ đồng nghiệp, khán giả những ngày qua.

Go Hyun Jung cho biết vừa trải qua phẫu thuật tại bệnh viện.

"Tôi rất đau đớn. Hiện tại, tôi đã tỉnh táo lại sau khi hoàn thành ca phẫu thuật. Tôi sẽ cẩn thận và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Cảm ơn mọi người", cô bày tỏ.

Do biến cố sức khỏe, cô không thể góp mặt tại sự kiện của đoàn phim Namib diễn ra vào sáng 6/1.

"Go Hyun Jung không thể tham gia chương trình vì sức khỏe suy giảm đột ngột. Cô ấy cần thời gian để hồi phục", đại diện đoàn phim cho biết. Song phía công ty quản lý lẫn nữ diễn viên không tiết lộ về căn bệnh mà cô mắc phải.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2024, khi xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block, Go Hyun Jung xúc động khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Đáng chú ý, khi nhắc đến chồng cũ Chung Yong Jin, chủ tịch Tập đoàn Shinsegae và mối quan hệ với các con hậu ly hôn, diễn viên khóc nức nở.

"Nhiều người tò mò không biết tôi có sống cùng con hay không, nhưng đó là một hy vọng xa vời. Tôi chưa từng sống cùng chúng và tôi không biết rằng việc xa cách lại buồn đến thế. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ về điều đó", cô nói.

Go Hyun Jung là Á hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô tham gia nhiều dự án truyền hình, có thể kể đến như Sandglass, Nữ hoàng Seon Deok hay Mask Girl. Năm 1995, Go Hyun Jung rời khỏi showbiz và kết hôn với doanh nhân Chung Yong Jin, cháu ngoại của Chủ tịch tập đoàn Samsung.

Sau 8 năm chung sống, cặp đôi có một con trai và một con gái, song họ đã ly hôn vào năm 2003. Năm 2005, Go Hyun Jung trở lại diễn xuất với bộ phim truyền hình A Spring Day và tiếp tục sự nghiệp kể từ đó.