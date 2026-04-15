Họa sĩ Việt Mỹ: ‘Kiệt tác chỉ xuất hiện khi bạn dám bắt đầu’

Mở kênh TikTok từ năm 2020, Việt Mỹ - họa sĩ 9X đến từ Đà Nẵng - thu hút sự chú ý nhờ phong cách vẽ độc đáo với nhiều chất liệu khác biệt.

Là nhà sáng tạo nội dung với hơn 9 triệu người theo dõi và hàng trăm triệu lượt yêu thích trên TikTok, Việt Mỹ được xem là một trong những gương mặt họa sĩ 9X nổi bật, góp phần đưa hội họa đến gần hơn với đại chúng theo cách riêng.

Đằng sau những video tưởng chừng “may mắn viral” ấy là cả hành trình kiên trì thử nghiệm và làm mới mình. Việt Mỹ chia sẻ về cách anh bắt đầu và theo đuổi ý tưởng, để biến mỗi tác phẩm thành dấu ấn cá nhân.

- Cơ duyên nào đưa anh đến với hội họa?

- Niềm đam mê với hội họa đến với tôi khá tình cờ. Trong một lần đi chơi, tôi nhìn thấy có người vẽ tranh ngoài đường ở Đà Nẵng, thấy thú vị nên bỏ 200.000 đồng để được vẽ thử. Sau đó, tôi bắt đầu tự học và tập vẽ theo.

Ban đầu, tôi chỉ vẽ ngoài đường, chủ yếu vào mùa hè hoặc mùa du lịch. Mỗi bức tranh bán khoảng 150.000 đồng, nên thu nhập cũng khá bấp bênh. Sau đó, tôi quyết định vào TP.HCM để học nghề xăm, rồi bắt đầu tìm tòi và thử sức với việc sáng tạo nội dung. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi tôi biết về TikTok. Khi đó, tôi tự hỏi: “Tại sao không thử?”.

Những video đầu tiên của tôi gần như không có lượt xem, nhưng thay vì dừng lại, tôi tiếp tục thử cách khác. Sau vài tháng kiên trì, một video bất ngờ viral. Khoảnh khắc đó tôi thầm cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, nhờ đó trở thành tiền đề thực hiện được ước mơ thuở nhỏ.

- Với anh, hành trình tạo nên một video triệu view diễn ra như thế nào?

- Tôi nghĩ, cũng như các nhà sáng tạo nội dung khác, để hoàn thiện video gửi đến khán giả phải trải qua nhiều công đoạn. Không đơn thuần là một video tua nhanh những công đoạn vẽ, mà đòi hỏi chất xám, thời gian, sự kiên trì và quá trình chỉnh sửa. Điểm bắt đầu của tất cả vẫn luôn là ý tưởng.

Điểm khác biệt của tôi có lẽ nằm ở chỗ ngoài việc nghĩ hôm nay làm nội dung gì, tôi còn phải nghĩ thêm mình sẽ vẽ gì. Ý tưởng cho tác phẩm hay video thường đến tự nhiên và bất chợt, khi đang đi trên đường, ngồi ở quán cà phê, hoặc thậm chí trong lúc đang thực hiện ý tưởng khác. Quan trọng là tôi có kịp ghi lại hay không.

Trước đây, tôi thường ghi chú trên giấy hoặc sổ tay, nhưng không phải lúc nào cũng thuận tiện. Có những ý tưởng đến rồi đi rất nhanh. Vì vậy, tôi nhận ra việc có “trợ thủ” như bộ não thứ hai khá cần thiết.

Nếu có ý tưởng mới nảy ra trong lúc vẽ, tôi có thể ghi lại ngay trên Huawei Notes mà không bị đứt mạch suy nghĩ. Khi ra ngoài làm việc, một thiết bị nhỏ gọn cũng giúp tôi ghi chú nhanh ở bất cứ đâu, không cần chuẩn bị quá nhiều.

- Sau khi có ý tưởng, anh thường triển khai như thế nào?

- Tôi thường bắt đầu bằng những bản sketch (phác họa) nhanh, sau đó phát triển dần thành phiên bản hoàn chỉnh. Quá trình này khá linh hoạt, có thể diễn ra ở bất cứ đâu.

Một điểm tôi thích ở MatePad là thiết bị đã tích hợp sẵn ứng dụng vẽ GoPaint, cho phép thử nghiệm nhiều loại cọ và chất liệu khác nhau. Bên cạnh đó, màn hình PaperMatte mang lại cảm giác gần giống như vẽ trên giấy thật, còn bút M-Pencil 3 hỗ trợ thao tác chính xác và kiểm soát nét vẽ tốt hơn. Những yếu tố này giúp quá trình sáng tạo trở nên tự nhiên và liền mạch hơn.

Với MatePad của Huawei, tôi có thể làm nhiều việc trên cùng một thiết bị khi vừa vẽ, vừa chỉnh sửa video, còn có thể kết hợp thêm bàn phím và chuột khi cần.

- Theo anh, điều quan trọng nhất trong sáng tạo là gì?

- Tôi tin rằng, kiệt tác chỉ xuất hiện khi mình dám bắt đầu và theo đuổi ý tưởng đến cùng. Quan trọng là hãy tin vào bản thân. Không phải ai cũng bắt đầu với năng khiếu, nhưng điều đó có thể rèn luyện. Nếu thật sự yêu thích điều gì đó, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, biến ý tưởng thành tác phẩm của riêng bạn.