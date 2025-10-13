CEO Huawei Việt Nam: 'Chúng tôi không làm smartwatch để bán kèm'

Với hơn chục năm làm việc tại Huawei, ông Li Fan - Giám đốc quốc gia, Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam - đánh giá khách hàng Việt Nam am hiểu công nghệ, sẵn sàng chi tiêu.

Đây là năm thứ 3 ông Li Fan giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của mảng tiêu dùng Huawei Việt Nam. Ông có hơn 10 năm làm việc tại công ty này ở Trung Quốc, trước khi được giao nhiệm vụ tại Malaysia rồi tiếp quản thị trường Việt Nam trong giai đoạn doanh nghiệp chuyển mình.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Huawei vẫn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định ở những ngành hàng kinh doanh. Một trong những niềm tự hào lớn nhất của ông Li là chinh phục được tập người dùng trẻ tuổi nhưng khó tính tại đất nước hình chữ S.

Ông bắt đầu làm việc ở Việt Nam từ 2023. Trong giai đoạn này, mảng sản phẩm tiêu dùng Huawei thay đổi ra sao? Thị trường có gì khác biệt gì so với khu vực?

- Việt Nam là đất nước “trẻ” và sở hữu tập khách hàng năng động, am hiểu công nghệ, sẵn sàng chi tiêu cho sản phẩm phù hợp. Do vậy, đây trở thành thị trường tiềm năng, là động lực cho Huawei cũng như những “người chơi” khác trong mảng công nghệ phát triển các sản phẩm của mình.

Vào thời điểm tôi đến Việt Nam, đất nước dần phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trong nhịp phát triển trở lại đó, nhu cầu và hành vi tiêu dùng của người dùng với các thiết bị thông minh cũng có nhiều sự thay đổi.

Những năm gần đây, thể thao ngoài trời như chạy bộ, hay thậm chí nâng cao hơn như việt dã, đạp xe địa hình… đang dần trở thành xu hướng mới trong tập luyện. Do vậy, nhu cầu sở hữu thiết bị đeo thông minh giúp quản lý sức khỏe và hỗ trợ tập luyện ngày càng tăng. Đồng thời, người dùng cũng ngày càng có nhiều yêu cầu khắt khe hơn cho dòng sản phẩm này.

Chúng tôi cũng có nhiều thành tích đáng ghi nhận ở Việt Nam những năm gần đây. Thị trường trong nước tiêu thụ 1.500 chiếc Huawei Watch 5 cao cấp, giá từ 10 triệu đồng chỉ trong một tháng mở bán. Đây là thành tích tốt nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc).

- Bán phụ kiện, nhưng không có sản phẩm trung tâm là điện thoại. Huawei bằng cách nào giữ được một cộng đồng trung thành và hoạt động sôi nổi tại Việt Nam?

- Tôi vui và rất tự hào khi tại Việt Nam, Huawei giữ được một cộng đồng khách hàng trung thành, sôi nổi.

Công ty luôn tìm cách tạo ra điểm chạm trực tiếp hay trực tuyến ở mỗi lần ra mắt sản phẩm mới. Đây là cách chúng tôi thuyết phục khách hàng Việt Nam bằng trải nghiệm gần gũi và thực tế. Qua đó hình thành kết nối với thương hiệu, tạo ra tập người dùng trung thành với sản phẩm trong tương lai.

Với mỗi sản phẩm, công ty cũng cố gắng truyền tải câu chuyện riêng biệt, tạo sự đồng điệu với nhóm khách hàng đích. Ví dụ, máy tính bảng HUAWEI MatePad mang đến trải nghiệm “PC-Like” (hiệu suất như máy tính), biến chúng thành trợ thủ học tập, làm việc. Ở các sản phẩm đồng hồ thông minh, đặc biệt là dòng HUAWEI WATCH GT, thương hiệu ghi dấu ấn với những tính năng thể thao chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế thời trang, tinh tế.

- Từ danh mục rộng lớn, hiện Huawei chỉ bán 3 dòng sản phẩm chủ lực ở Việt Nam là tai nghe, đồng hồ, máy tính bảng. Việc tinh gọn model có phải trở ngại với ông?

- Chúng tôi quan niệm rằng mỗi cải tiến cốt yếu là để đáp ứng tốt hơn nhu cầu cấp thiết của người dùng. Đó là bước đệm cho sự quay trở lại mạnh mẽ hơn của những sản phẩm tiếp theo trong tương lai.

Mặt khác, chúng tôi nhận thấy tai nghe, máy tính bảng và thiết bị đeo thông minh là những sản phẩm có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở Việt Nam. Huawei tiên phong sáng tạo, để mang đến cho khách hàng những công nghệ tối ưu, mức giá phù hợp..

- Gần đây, người dùng Việt Nam có xu hướng quan tâm đến sức khỏe hơn, đặc biệt là các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ, đạp xe. Điều này tác động ra sao đến kế hoạch kinh doanh và doanh số đồng hồ của công ty?

Xu hướng này mở ra động lực tăng trưởng rõ rệt cho mảng thiết bị đeo nói chung và Huawei nói riêng. Với công ty, đây không chỉ là tín hiệu nhu cầu, mà còn là cơ sở để chúng tôi định hướng đầu tư cho các sản phẩm thiết bị đeo, đồng hồ thông minh và vòng đeo tay thông minh, từ chất liệu, thiết kế, đến hiệu năng - tính chính xác trong đo lường sức khỏe và hỗ trợ tập luyện thể dục thể thao, và cả các tính năng thông minh khác. Đến cuối quý 2 năm 2025, Huawei đã giữ vững vị trí số 1 toàn cầu về thị phần thiết bị đeo trong 2 quý liên tiếp.

Ngoài ra, tại từng thị trường chúng tôi cũng liên tục triển khai các hoạt động để tạo ra thêm nhiều điểm chạm với người dùng, đặc biệt là cộng đồng người dùng đam mê thể thao, chạy bộ.

Với chiến lược này, Huawei vừa giải quyết được nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Đồng thời, chúng tôi tạo lợi thế cạnh tranh thông qua nâng cao trải nghiệm cốt lõi. Điều đó giúp Huawei mở rộng thị phần ở phân khúc thiết bị đeo thông minh, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường trọng điểm cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Huawei có chịu áp lực phải làm mới sản phẩm mỗi năm khi lượng người dùng tăng lên và họ có đòi hỏi ngày càng cao với sản phẩm?

- Đó là điều tất yếu. Với Huawei, chúng tôi không chạy theo việc “làm mới mỗi năm” chỉ để tạo ra sự thay đổi bề ngoài. Công ty tập trung vào R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm), mang đến những cải tiến thực sự đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Huawei dành một lượng nhân lực khổng lồ, khoảng 113.000 người tương đương 54,1% lao động cho bộ phận này. Cùng với đó, R&D luôn chiếm phần ngân sách rất lớn trong tổng chi tiêu tập đoàn, tích lũy đến 2024 đạt 1.249 tỷ NDT (khoảng 175 tỷ USD ). Hiện chúng tôi sở hữu một trong những danh mục bằng sáng chế lớn nhất thế giới.

R&D là nền tảng để sáng tạo, cải tiến sản phẩm, phục vụ nhu cầu khách hàng toàn cầu.

- Xu hướng phát triển tiếp theo của đồng hồ thông minh là gì?

- Smartwatch hiện đại đã vượt xa khỏi vai trò ban đầu là một phụ kiện hiển thị giờ hay theo dõi một vài thông số sức khỏe cơ bản. Xu hướng tiếp theo mà chúng tôi nhìn thấy chính là sự dịch chuyển dần của đồng hồ thông minh, trở thành một thiết bị đồng hành thực thụ với người dùng không chỉ trong luyện tập thể thao, mà còn trong việc theo dõi, dự đoán, cảnh báo sớm các vấn đề sức khỏe.

Lại nói về HUAWEI WATCH 5. Đó thực sự là một sản phẩm có thể mang đến trải nghiệm sử dụng độc tập cho người dùng mà không cần đến điện thoại nhờ khả năng kết nối với eSIM.

Ngoài ra, công nghệ đa cảm biến X-TAP được trang bị trên dòng đồng hồ này cho phép người dùng đo 11 chỉ số sức khỏe chỉ với một chạm đầu ngón tay, như HRV, điện tâm đồ, sức khỏe cảm xúc, hay kể cả sức khỏe hô hấp. Điều này mang đến một đột phá mới, lần đầu tiên xuất hiện trong công nghệ đo lường chỉ số sức khỏe.

Đối với Huawei, khi phát triển các dòng đồng hồ thông minh, chúng tôi cố gắng lắng nghe nhu cầu của người dùng. Sau đó, công ty sáng tạo và cải tiến sản phẩm để mang đến nhiều giá trị hơn.

- Nói thêm về chiếc đồng hồ mới nhất của thương hiệu, bí quyết nào cho thành công của dòng WATCH GT tại Việt Nam?

- Thành công của dòng HUAWEI WATCH GT Series tại thị trường Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và sự thấu hiểu nhu cầu người dùng. Ngay từ khi ra mắt, chúng tôi đã định vị sản phẩm ở vị trí dòng đồng hồ thông minh dành cho luyện tập thể thao chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ tính thời trang, phù hợp với nhiều phong cách.

Mỗi thế hệ mới của WATCH GT không chỉ nâng cấp công nghệ theo dõi sức khỏe và luyện tập, mà còn những lần đầu tiên chúng tôi bổ sung cải tiến mới. Điều này, giúp đồng hồ trở thành người đồng hành mở ra những trải nghiệm đặc biệt hơn.

Ví dụ, xuất phát từ thói quen sử dụng của người dùng, như luyện tập thể thao nhiều ngày liên tục hay thường xuyên đi công tác dài ngày, chúng tôi nhận thấy nhu cầu về một chiếc đồng hồ thông minh có thời lượng sử dụng bền bỉ là rất rõ ràng. Với HUAWEI WATCH GT 6 Series, chúng tôi trang bị viên pin Hi-Silicon đầu tiên trong ngành đồng hồ thông minh. Đồng hồ mới có dung lượng pin tăng vượt trội, cải thiện thời gian sạc nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ cho đồng hồ. Kết quả là người dùng có thể mang HUAWEI WATCH GT 6 Series liên tục đến 21 ngày mới cần sạc.

- Trên thị trường, Apple hay Samsung có vẻ lợi thế hơn vì có hệ sinh thái di động, dễ bán kèm đồng hồ. Bằng cách nào GT 6 Series thuyết phục người dùng mà không cần smartphone?

- Như đã nói, chúng tôi không tạo ra đồng hồ thông minh để trở thành phụ kiện “bán kèm”, mà để trở thành một người bạn công nghệ - một trợ thủ luôn đồng hành cùng người dùng trong mọi hoạt động của đời sống. Và một người bạn đồng hành thực sự thì không nên bị giới hạn trong bất kỳ hệ sinh thái nào. Đó chính là lý do chúng tôi luôn chú trọng yếu tố tương thích trong các sản phẩm của mình.

Trong nhiều năm qua, Huawei liên tục cải tiến khả năng kết nối của sản phẩm. Các thế hệ đồng hồ đều được tối ưu hóa để ghép đôi mượt mà với cả thiết bị chạy Android lẫn iOS, đồng thời duy trì sự ổn định và đầy đủ tính năng. Đây là minh chứng cho cam kết phát triển công nghệ mở, hướng tới phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng.