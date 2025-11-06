Họa sĩ - nhà thơ Chu Hồng Tiến qua đời

Chu Hồng Tiến là một người đa tài, ông đã để lại những dấu ấn riêng ở cả hai lĩnh vực là hội họa và thơ ca.

Họa sĩ - nhà thơ Chu Hồng Tiến sinh năm 1962 tại Sơn Tây. Ảnh: TT&VH.

Theo nguồn tin từ gia đình, họa sĩ - nhà thơ Chu Hồng Tiến đã qua đời vào đêm ngày 5/11.

Họa sĩ - nhà thơ Chu Hồng Tiến sinh năm 1962 tại Sơn Tây (Hà Nội). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội).

Được biết tới nhiều hơn với vai trò họa sĩ, nhưng Chu Hồng Tiến bén duyên với thơ ca từ khi còn trẻ. Thơ của ông mang âm hưởng của đồng dao, giàu chất dân gian với những câu thơ ngắn, có vần nhịp rõ ràng. Tập thơ đầu tiên của ông là Phố đồng thảo đã lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2009.

Tập thơ Phố Đồng thảo của Chu Hồng Tiến. Ảnh minh họa: NXB Hội nhà văn.

Đến với thơ của Chu Hồng Tiến, người ta bắt gặp nét trữ tình bình dị, mộc mạc mà đằm thắm. Nó được ví như làn không khí dịu mát mà một người trầm mặc như ông đã thổi hồn vào thơ.

Những năm gần đây, cái tên Chu Hồng Tiến được biết đến nhiều hơn trong vai trò họa sĩ. Tranh của ông đã góp mặt trong nhiều triển lãm như: Triễn lãm Ơn (2023) cùng nhóm họa sĩ G39. Cùng năm, Chu Hồng Tiến tham gia một số triển lãm khác như: Nhớ Trịnh Công Sơn, Niêm hoa. Năm 2022, Chu Hồng Tiến cũng tham gia hai triển lãm khác cùng nhóm G39, đó là 1734 và Mèo du xuân.

Thơ và họa luôn song hành trên con đường làm nghệ thuật của Chu Hồng Tiến. Ông luôn tìm được những điểm chung của hình ảnh và vần điệu, thể hiện nó bằng ngôn ngữ bình dị và hồn nhiên. Mảnh đất Sơn Tây quê hương xuất hiện liên tục trong thơ và họa của Chu Hồng Tiến, như nguồn cảm hứng và tình yêu bất tận.

Chú Hồng Tiến chủ yếu vẽ tranh phong cảnh và tĩnh vật, một số ít tranh chân dung, chủ yếu vẽ người thân trong gia đình. Phong cảnh làng quê ở mảnh đất Sơn Tây với núi non, ao đầm hiện lên rất dung dị trong tranh của Chu Hồng Tiến. Với những nét vẽ tự nhiên và dứt khoát, màu sắc chân thực. Trong những mảng màu hiền lành ấy, người xem dường như cảm nhận được một thứ tình yêu rất đỗi chân thành.

Trong mắt bạn bè làm nghệ thuật, Chu Hồng Tiến là một người kiệm lời, thích ẩn mình trong đám đông. Ở những sự kiện đồng người, ông thường tách mình ở một góc riêng, lặng lẽ quan sát. Sự thầm lặng đã ngấm vào trong con người ông, lặng lẽ làm thơ, vẽ tranh và lặng lẽ sống.