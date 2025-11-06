Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản Xuất bản

Họa sĩ - nhà thơ Chu Hồng Tiến qua đời

  • Thứ năm, 6/11/2025 15:46 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Chu Hồng Tiến là một người đa tài, ông đã để lại những dấu ấn riêng ở cả hai lĩnh vực là hội họa và thơ ca.

Chu Hong Tien anh 1

Họa sĩ - nhà thơ Chu Hồng Tiến sinh năm 1962 tại Sơn Tây. Ảnh: TT&VH.

Theo nguồn tin từ gia đình, họa sĩ - nhà thơ Chu Hồng Tiến đã qua đời vào đêm ngày 5/11.

Họa sĩ - nhà thơ Chu Hồng Tiến sinh năm 1962 tại Sơn Tây (Hà Nội). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội).

Được biết tới nhiều hơn với vai trò họa sĩ, nhưng Chu Hồng Tiến bén duyên với thơ ca từ khi còn trẻ. Thơ của ông mang âm hưởng của đồng dao, giàu chất dân gian với những câu thơ ngắn, có vần nhịp rõ ràng. Tập thơ đầu tiên của ông là Phố đồng thảo đã lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2009.

Chu Hong Tien anh 2

Tập thơ Phố Đồng thảo của Chu Hồng Tiến. Ảnh minh họa: NXB Hội nhà văn.

Đến với thơ của Chu Hồng Tiến, người ta bắt gặp nét trữ tình bình dị, mộc mạc mà đằm thắm. Nó được ví như làn không khí dịu mát mà một người trầm mặc như ông đã thổi hồn vào thơ.

Những năm gần đây, cái tên Chu Hồng Tiến được biết đến nhiều hơn trong vai trò họa sĩ. Tranh của ông đã góp mặt trong nhiều triển lãm như: Triễn lãm Ơn (2023) cùng nhóm họa sĩ G39. Cùng năm, Chu Hồng Tiến tham gia một số triển lãm khác như: Nhớ Trịnh Công Sơn, Niêm hoa. Năm 2022, Chu Hồng Tiến cũng tham gia hai triển lãm khác cùng nhóm G39, đó là 1734Mèo du xuân.

Thơ và họa luôn song hành trên con đường làm nghệ thuật của Chu Hồng Tiến. Ông luôn tìm được những điểm chung của hình ảnh và vần điệu, thể hiện nó bằng ngôn ngữ bình dị và hồn nhiên. Mảnh đất Sơn Tây quê hương xuất hiện liên tục trong thơ và họa của Chu Hồng Tiến, như nguồn cảm hứng và tình yêu bất tận.

Chú Hồng Tiến chủ yếu vẽ tranh phong cảnh và tĩnh vật, một số ít tranh chân dung, chủ yếu vẽ người thân trong gia đình. Phong cảnh làng quê ở mảnh đất Sơn Tây với núi non, ao đầm hiện lên rất dung dị trong tranh của Chu Hồng Tiến. Với những nét vẽ tự nhiên và dứt khoát, màu sắc chân thực. Trong những mảng màu hiền lành ấy, người xem dường như cảm nhận được một thứ tình yêu rất đỗi chân thành.

Trong mắt bạn bè làm nghệ thuật, Chu Hồng Tiến là một người kiệm lời, thích ẩn mình trong đám đông. Ở những sự kiện đồng người, ông thường tách mình ở một góc riêng, lặng lẽ quan sát. Sự thầm lặng đã ngấm vào trong con người ông, lặng lẽ làm thơ, vẽ tranh và lặng lẽ sống.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Nhà thơ 'Hoàng tử bé' Nguyễn Quang Tấn qua đời

Nhà thơ Nguyễn Quang Tấn đã từ trần do tuổi già, vào chiều 1/11 tại nhà riêng ở La Ngà, Đồng Nai, hưởng thọ 76 tuổi.

14:04 2/11/2025

Nhà văn Đỗ Kim Cuông qua đời

Nhà văn Đỗ Kim Cuông - nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa, văn nghệ Ban Tư tưởng văn hóa trung ương - qua đời sáng 23/10.

18:27 23/10/2025

Tác giả sách về sức khỏe tinh thần nổi tiếng Hàn Quốc qua đời

Baek Sehee, tác giả của hồi ký "Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki", qua đời ở tuổi 35. Cuốn sách của cô là chất xúc tác cho một trong những cuộc đối thoại sâu sắc về sức khỏe tinh thần.

08:01 23/10/2025

Thụy Oanh

Chu Hồng Tiến Trịnh Công Sơn G39 Sơn Tây Hoa Đồng thảo

  • Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến như Diễm xưa, Cát bụi, Hạ trắng, Một cõi đi về,.... Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly và Hồng Nhung. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên.

    • Ngày sinh: 28/2/1939
    • Ngày mất: 1/4/2001
    • Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
    • Sáng tác: Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn,...

Đọc tiếp

J.K. Rowling tim ve the gioi phep thuat hinh anh

J.K. Rowling tìm về thế giới phép thuật

12:07 3/11/2025 12:07 3/11/2025

0

Tác phẩm mới "Quái vật Ickabog" đưa J.K. Rowling trở lại văn học thiếu nhi, khơi dậy trí tưởng tượng và lòng nhân ái trong thời kỳ hậu Harry Potter.

Margaret Atwood tiet lo nhieu khoanh khac den toi hinh anh

Margaret Atwood tiết lộ nhiều khoảnh khắc đen tối

16:04 3/11/2025 16:04 3/11/2025

0

Cuốn hồi ký mới "Book of Lives" đưa độc giả đi từ tuổi thơ của Margaret Atwood đến những khoảnh khắc quan trọng trong đời sống cá nhân của bà và cả của nền văn học cùng xã hội hiện đại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý