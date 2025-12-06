Hoa hậu Mexico bị trộm tài sản ở Đà Lạt

Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle hiện 25 tuổi, cao 1,78 m và có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô đang tranh tài ở Miss Cosmo 2025.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) tới cơ quan công an vào sáng 6/12 để trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác. Hoa hậu Mexico bị mất tài sản khi tham gia một sự kiện sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo.

Công an Phường Xuân Hương, Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Hoa hậu Mexico là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP.HCM) - diễn viên tham gia sự kiện. Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho hoa hậu Mexico.

Nhận lại tài sản, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an Việt Nam.

Leon Yuriar Angela Michelle hiện 25 tuổi, đến từ thành phố Culiacán, Mexico và cao 1,78 m. Cô theo học ngành thương mại quốc tế và hiện làm người mẫu chuyên nghiệp. Niềm đam mê lớn nhất của cô là thể thao và các cuộc thi sắc đẹp.

Leon Yuriar Angela Michelle hiện là thí sinh của Miss Cosmo 2025.

Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Mexico 2018. Năm 2020, cô được chọn là Hoa hậu Hòa bình Mexico để tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tới 2024, cô tiếp tục tham gia Hoa hậu Trái đất Mexico.

Người đẹp từng cho biết cô luôn biết ơn những trải nghiệm và cơ hội đã đến. Chúng giúp cô tích lũy kinh nghiệm cũng như kiến ​​thức chuyên sâu về công việc.

“Chúng ta phải giáo dục nhiều hơn để nhận thức và ủng hộ các hoạt động xã hội, đặc biệt là với những người trẻ tuổi để họ nhìn nhận thực tế. Họ cũng là con người và cần rất nhiều sự hỗ trợ trong mọi hoàn cảnh”, Leon Yuriar Angela Michelle từng chia sẻ.

Theo Leon Yuriar Angela Michelle, cô đã sống với những người nghèo khổ, thất nghiệp. Điều này giúp cô kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu của bản thân là lên tiếng vì họ và ủng hộ những mục tiêu đó.

Hiện, Leon Yuriar Angela Michelle ở Việt Nam để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Miss Cosmo 2025. Tối 5/12, cô cùng các thí sinh có mặt tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng) để thực phần thi các Trang phục Diễu hành (Carnival Costume). Trước đó, cô lọt top 5 thí sinh diễn áo tắm đẹp nhất.