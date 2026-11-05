Hoa hậu Kỳ Duyên thiếu gì?

Gương mặt và dáng vóc ấn tượng, nhưng màn trình diễn của Kỳ Duyên lại "trôi tuột" vì nhiều hạn chế, chưa thể thuyết phục khán giả.

Với 1 triệu vé bán ra chỉ sau khoảng 5 ngày công chiếu, Chị chị em em 3 nối tiếp cơn sốt Trại buôn người, trở thành cái tên tiếp theo được khán giả Việt săn đón. Không nghi ngờ gì chỉ ít ngày tới, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng sẽ đạt doanh thu trăm tỷ. Và Kỳ Duyên cũng nghiễm nhiên trở thành diễn viên có hai phim đầu tay (Bộ tứ báo thủ và Chị chị em em 3) đều thành công chinh phục cột mốc phòng vé vàng.

Nhưng khác với lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong tác phẩm do Trấn Thành cầm trịch, màn thể hiện của nàng hậu ở bộ phim mới đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Hạn chế của Kỳ Duyên

Trong bộ phim tâm lý, tình cảm gắn nhãn 18+, Kỳ Duyên hóa thân Thị Mầu, tiểu thư lá ngọc càng vàng, nhan sắc nổi tiếng vùng Kinh Bắc. Nhưng thói đời hồng nhan bạc phận, mối nhân duyên tưởng là môn đăng hộ đối giữa Mầu với công tử Văn Tài lại hóa thảm kịch vì sự xuất hiện của hai cô gái khác.

Không lâu sau khi Mầu được cầu hôn, ngay trước ngày cưới em gái, người chị cùng cha khác mẹ là Thị Liễu trở về cố hương. Không ngờ, cô lại là người yêu cũ mà Tài bao năm thương nhớ. Ở diễn biến khác, Thị Nương - cô em gái nuôi có mối quan hệ mờ ám vượt quá giới hạn với Tài, cũng ghen tức khi anh trai sắp cưới vợ. Cuộc hội ngộ giữa 3 người phụ nữ mở ra một mâu thuẫn tình ái phức tạp ngoài sức tưởng tượng

Trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, Thị Mầu cá tính, mạnh mẽ lại cũng rất phóng khoáng, lẳng lơ. Người phụ nữ ấy không chịu gò mình trong khuôn phép, không ngại vượt qua ranh giới của Nho giáo để theo đuổi ham muốn tình cảm. Sự bạo dạn, có phần bất chấp khiến Thị Mầu trong ký ức nhiều khán giả là một hình tượng sân khấu táo bạo và đặc sắc.

Còn Thị Mầu của Chị chị em em 3 thì khác. Lớn lên trong môi trường gia giáo, coi trọng lễ nghi, Mầu hiện lên với hình ảnh thanh tú, nền nã. Nhưng phía sau đó lại là một cá tính mạnh mẽ, một bộ óc nhiều toan tính. Cô luôn giữ thể diện của một tiểu thư trang đài, nhưng cũng sẵn sàng phá bỏ giới hạn nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong vai Thị Mầu, Kỳ Duyên thu hút ánh nhìn với tạo hình tiểu thư “chân mày vòng nguyệt có duyên, tóc mây dợn sóng tợ tiên non bồng”. Nhân vật đẹp từ gương mặt đến dáng vóc, phong thái kiêu sa, có thể coi là hình mẫu phụ nữ mà nhiều người theo đuổi. Nàng hậu ít nhiều thể hiện ra cái thần thái quý phái ấy, lại thêm đôi mắt sắc lạnh cá tính làm nên sự kiêu kỳ của một cô gái sinh ra trong gấm vóc lụa là.

Tiếc là màn thể hiện của Kỳ Duyên còn lắm chênh vênh. Người đẹp có sự dụng công khi thể hiện cử chỉ, ánh mắt điệu đà, lúng liếng, nhưng giọng nói lẫn cách nhấn nhá lại chưa tự nhiên. Cô lên tông giọng thiếu kiểm soát, đài từ chưa tốt khiến một số lời thoại có phần chua chói, đôi khi lại nhão nhoẹt.

Hạn chế giọng nói càng bộc lộ rõ ở những cuộc hội thoại dài. Kỳ Duyên thiếu khéo léo trong cách kiểm soát tiết tấu, ngắt nghỉ nên thoại như đọc thuộc. Ở những cảnh bộc phát cảm xúc, chất giọng đều đều cùng với việc cố phát âm tròn trịa từng tiếng tạo cảm giác như đang gồng lên để đọc diễn cảm, chứ không phải xúc cảm chân thật được bật ra từ tiếng lòng nhân vật.

Kỳ Duyên cần cải thiện

Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn nằm ở Kỳ Duyên. Kịch bản Chị chị em em 3 chưa tạo được không gian đủ rộng để nhân vật phát triển, để mời gọi người xem vào không gian nội tâm của vai diễn Thị Mầu.

Mầu có thời lượng xuất hiện đáng kể, nhưng câu chuyện lại bó hẹp trong việc tính kế đấu đá người chị em từng thân thiết năm xưa. Ngoài việc sống chết đeo bám Văn Tài, Mầu gần như không có mục tiêu sống, một biến cố cần vượt qua, một ước mơ để theo đuổi hay một ẩn ức cần giải mã. Thị Mầu vì thế là nhân vật thiếu chiều sâu, nghèo nàn về đặc điểm tính cách lẫn hành trình tâm lý. Tệ hơn nữa, mục tiêu duy nhất của Mầu - Văn Tài, lại là một kẻ bất tài vô dụng, ăn chơi trác táng lại thêm thói trăng hoa.

Câu chuyện tình yêu của Chị chị em em 3 vì thế chỉ là phù phiếm, thứ cảm giác sai trái trỗi dậy bất chợt bên trong những con người đầy khuyết điểm, chỉ biết lừa lọc, thao túng, bòn rút niềm tin hoặc vật chất của đối phương.

Những cung bậc cảm xúc của Thị Mầu trong cuộc đấu đá vì thế khó thể thuyết phục khán giả, chưa nói đến chuyện tạo được đồng cảm. Mầu từ vị thế là cô dâu danh chính ngôn thuận, lại quay ngoắt sang hình tượng kẻ ngáng đường tình yêu của Liễu và Tài.

Kỳ Duyên chưa bóc tách được những lớp lang cảm xúc của nhân vật khi đứng trước tình cảnh ấy. Gương mặt nàng hậu ngoài vẻ lạnh lùng hầu như không biểu đạt nhiều cảm xúc, nhất là ánh mắt.

Lối diễn của Kỳ Duyên còn cứng, đôi khi lại mang tính minh họa, mà bỏ qua hầu hết những chuyển động nhỏ trong đường dây cảm xúc nhân vật, từ cảm giác lo sợ khi mập mờ cảm thấy hôn sự bị đe dọa; sự tổn thương, cay đắng khi nhận ra bị phản bội cho tới cảm giác đau đớn, tuyệt vọng vì lún sâu vào chuỗi bi kịch trả thù và rồi là điên cuồng, bất chấp khi mọi thứ bị đẩy quá giới hạn.

Hồi kết của Mầu ở Chị chị em em 3 đâu đó gợi nhớ lại vai diễn trước đó của Kỳ Duyên trong bộ phim đầu tay. Nữ doanh nhân Karen và Thị Mầu sống ở hai thời đại khác biệt, nhưng có điểm chung đều là những người phụ nữ đẹp, giàu có, sắc sảo, có chút gì đó nguy hiểm và “điên tình”.

Karen tâm lý bất ổn, xảo trá và toan tính, tìm đủ cách để biến bạn trai người khác thành quân cờ trong trò chơi tình ái của mình. Còn Mầu xuất thân trong xã hội phong kiến, bị phản bội rồi trở nên cực đoan. Ở cái kết hai bộ phim, Karen và Thị Mầu đều gần như hóa điên, không từ thủ đoạn để đạt mục đích.

Tiếc là Kỳ Duyên vẫn loay hoay trong cách thể hiện, chưa cho thấy những sắc thái mới mẻ, khác biệt qua hai vai diễn ấy. Hạn chế đài từ của người đẹp cũng chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Vẻ đẹp và vóc dáng giúp nàng hậu tỏa sáng trên sân khấu thời trang. Nhưng với sân chơi điện ảnh, nơi mọi chuyển động vi tế nhất trong từng ánh mắt, biểu cảm gương mặt đều được phóng đại trên màn ảnh rộng, điều khán giả cần là một vẻ đẹp sinh động và “có câu chuyện” hơn thế. Kỳ Duyên cần nghiêm túc trau dồi diễn xuất, nếu muốn tiến xa hơn trên con đường trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.