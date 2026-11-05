Tăng Thanh Hà lo lắng khi tái xuất sau 13 năm

Nữ diễn viên chia sẻ khi nhận lời mời từ nhà sản xuất "Hoàng hậu cuối cùng", cô không nhận lời ngay lập tức. Tăng Thanh Hà lo lắng và thận trọng trước quyết định trở lại.

Ngày 5/11, nhà sản xuất Hoàng hậu cuối cùng đăng tải clip hậu trường, chia sẻ về hành trình đi tìm dàn diễn viên cho dự án điện ảnh. Ê-kíp bắt đầu gặp gỡ các diễn viên thông qua các vòng casting online và trực tiếp kéo dài từ cuối năm 2024 đến năm 2025. Sau đó, nhà sản xuất đã tìm ra các gương mặt quan trọng trong phim, bao gồm Ma Ran Đô trong vai Vua Bảo Đại, NSƯT Diệu Đức với vai Đức Từ Cung và Trâm Anh đảm nhận vai Lệ Hà.

Tuy nhiên, đoàn phim mất nhiều thời gian nhất để tìm ra người có thể đảm nhận vai diễn Hoàng hậu Nam Phương.

Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: ĐPCC.

Theo đạo diễn Bảo Nhân và nhà sản xuất Nam Cito, câu chuyện của phim diễn ra vào thời điểm Bảo Đại và Nam Phương đã có với nhau 3 người con. Nam Phương không còn là một tiểu thư trẻ trung và tràn đầy sức sống mà đã trở thành một người mẹ, một hoàng hậu trải qua nhiều biến cố cuộc đời, gánh trên vai những áp lực vô hình của trách nhiệm và đứng trước bi kịch của cuộc hôn nhân đang dần đi vào bế tắc. Chính vì thế, để tìm ra được một diễn viên hội tụ đủ 3 yếu tố nhan sắc, diễn xuất và thần thái rất khó với ê-kíp.

Tiếp đó, nhà sản xuất nhận được gợi ý mời Tăng Thanh Hà. Vào tháng 11/2025, họ bắt đầu gửi lời mời tới nữ diễn viên.

Tăng Thanh Hà chia sẻ khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, cô có cảm xúc đặc biệt nhưng "không dám nhận lời ngay vì trong lòng nhiều lo lắng".

"Đây không phải là lựa chọn cá nhân đơn thuần nữa. Tôi phải cân nhắc từ nhiều vai trò, vị trí trong cuộc sống hiện tại. Tôi đã xin ê-kíp được đọc kịch bản trước khi quyết định", Tăng Thanh Hà cho biết.

Nữ diễn viên tỏ ra cẩn trọng và nghiêm túc trước quyết định trở lại với điện ảnh. Sau khi dành một ngày đọc kịch bản, cô tiếp tục đề nghị nhà sản xuất được tạo hình, diễn thử một buổi. Ma Ran Đô sau đó được mời lên để tham gia buổi thử vai cùng Tăng Thanh Hà.

"Đó là lần đầu tiên tôi trở lại phim trường sau 13 năm. Đó cũng là lần đầu tôi gặp Ma Ran Đô. Ngoài chúng tôi còn đạo diễn, nhà sản xuất, DOP... Tôi biết mọi người đều quan sát tôi. Khi thấy được sự hài lòng từ đạo diễn, tôi cảm thấy rất vui. Chính khoảnh khắc đó, tôi có những bước đầu tiên trong hành trình trở lại với điều mình từng yêu", cô nói.

Hoàng hậu cuối cùng do Bảo Nhân, Nam Cito đạo diễn, lấy cảm hứng từ tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Theo nhà sản xuất, phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật nhưng không hướng đến việc tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử. Thay vào đó, phim muốn tập trung khai thác những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị, xoáy sâu vào tâm lý của những người cũng biết yêu, biết tổn thương và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời. Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô đảm nhận vai chính trong Hoàng hậu cuối cùng.