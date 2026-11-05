Rapper Hàn và vợ đổ vỡ sau 5 ngày cưới?

Yang Hong Won hiện đã xóa bỏ toàn bộ ảnh cưới và hủy theo dõi trang cá nhân của Won Hyun Joo.

Theo Korea Times, rapper Yang Hong Won đã ẩn/xóa toàn bộ bài đăng cùng ảnh cưới với bà xã Won Hyun Joo khỏi trang cá nhân. Trước đó, nam rapper từng xóa dòng chú thích gây tranh cãi dưới ảnh cưới nhưng đến thời điểm hiện tại, bức hình cũng không còn xuất hiện. Cư dân mạng cũng phát hiện cả hai đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Trong khi Won Hyun Joo dừng cập nhật và xóa toàn bộ bài đăng cũ. Nam rapper hiện giữ động thái im lặng, không đưa ra lý do xóa ảnh cưới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc hôn nhân của cả hai vướng sóng gió lớn. Yang Hong Won và Won Hyun Joo hẹn hò lâu năm, đón con gái đầu lòng vào năm 2024 và vừa tổ chức đám cưới vào ngày 18/10 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau hôn lễ, nam rapper bị cáo buộc đi cùng một phụ nữ lạ vào khách sạn, dấy lên nghi vấn ngoại tình.

Yang Hong Won xóa bỏ toàn bộ ảnh cưới và hủy theo dõi trang cá nhân của vợ. Ảnh: IGNV.

Hôm 25/10, công ty quản lý Yang Hong Won là AP Alchemy lên tiếng về sự việc. AP Alchemy cho biết một tài khoản (gọi tắt là A) có hành vi tống tiền nghệ sĩ và người phụ nữ liên quan. "Khi không đạt được mục đích tài chính, A đã dựng chuyện và lan truyền thông tin sai sự thật", đại diện công ty cho biết. Hiện cả Yang Hong Won và người phụ nữ trong cuộc đều đã nộp đơn tố cáo A lên cảnh sát về các hành vi tống tiền và vu khống xúc phạm danh dự.

Giải thích về sự việc, AP Alchemy cho biết Yang Hong Won gặp A tình cờ và cùng về nhà A uống rượu sau buổi biểu diễn. Trong cuộc nhậu, A bất ngờ yêu cầu nam rapper cùng người phụ nữ đi cùng rời khỏi nhà và chỉ định họ đến một nhà nghỉ cụ thể.

Theo công ty, do rơi vào thế bị động, cả hai đành phải di chuyển đến địa điểm trên. Tại phòng nghỉ, Yang Hong Won ngủ say. Công ty khẳng định giữa hai người "hoàn toàn không có bất kỳ hành vi thân mật hay quan hệ tình cảm nào".

Sau đó, gặp khó khăn tài chính, A đã cắt ghép các đoạn hội thoại cũ để đe dọa ép nam rapper trả tiền nhưng bất thành. Khi vụ việc được báo cảnh sát, A mới tung thông tin lên mạng xã hội.