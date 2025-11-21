Hoa hậu Hoàn vũ bị thả phẫn nộ

Cộng đồng mạng đang công kích BTC Miss Universe và Tân hoa hậu Fatima Bosch bằng cách để lại những bình luận tiêu cực.

Fanpage chính thức của Miss Universe đang bị cộng đồng mạng tấn công. Các bài đăng mới nhất trên fanpage ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận. Trạng thái này cao gấp nhiều lần những biểu tượng cảm xúc khác. Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu Fatima Bosch.

Cộng đồng mạng bức xúc khi đại diện Mexico lọt top 5, thậm chí trở thành tân hoa hậu. Lý do là trước đó, người đẹp này vướng một số ồn ào.

Đặc biệt, ngay sau đêm chung kết, ông Nawat có động thái gây bàn tán. Trên trang cá nhân, ông ẩn ý: "10 triệu lời không thể nói" hay "Tôi đã cố gắng hết sức".

Trong lễ trao sash hôm 14/11, ông Nawat chất vấn một số thí sinh, đặc biệt đại diện Mexico vì không đăng tải nội dung quảng bá cho MU nhưng lại nhận lời với Telemundo - một đối tác truyền thông khác. Hành động này khiến Hoa hậu Mexico bật khóc. Nhiều người đẹp khác cũng bất bình đứng dậy rời khỏi địa điểm tổ chức sự kiện.

Chiến thắng thuộc về Fatima Bosch gây tranh cãi.

Sau đó, ông Raúl Rocha (chủ tịch Miss Universe) chỉ trích Nawat gay gắt, yêu cầu ông dừng lại và ra lệnh hạn chế vai trò của Nawat trong cuộc thi. Raúl Rocha lên án Nawat và cho rằng đối phương có hành vi hung hăng. Điều này không thể chấp nhận được và đáng xấu hổ. Đây là sự hạ thấp và vi phạm phẩm giá của phụ nữ.

Khi giải thích lý do nổi nóng với đại diện Mexico, ông Nawat nói: "Trước đó, tôi đã cố gắng nói chuyện rõ ràng và thuyết phục các thí sinh hợp tác. Tôi hỏi họ xem ai muốn từ chối, ai không đồng ý quay phim hay bất cứ điều gì nhân viên yêu cầu. Có rất nhiều không đồng ý và thành thật mà nói, điều đó khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, tức giận. Ví dụ, Mexico đã từ chối đăng tải bất kỳ tác phẩm nào cho các nhà tài trợ. Tôi đã hỏi nhiều lần, nhưng họ vẫn chưa phản hồi. Tôi lấy Mexico làm ví dụ vì họ đã có rất nhiều lần và liên tục từ chối hợp tác".

"Tôi là con người và tôi cũng cảm thấy tổn thương, tức giận, nản lòng. Tôi cảm thấy như mình bị đâm sau lưng, bị lừa phải xin lỗi. Thế rồi, sáng nay, họ lại làm thế với tôi. Họ nói họ có lý do để viết như vậy. Họ muốn cô gái ấy (ý chỉ Hoa hậu Mexico) xin lỗi, nhưng cô ấy không làm vậy. Họ đề nghị cô ấy chụp ảnh với nhà tài trợ, nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi kiệt sức quá", ông Nawat nói thêm.

Về phần Fatima Bosch, cô phản bác Nawat: “Ông ấy gọi tôi là ngu ngốc vì ông ấy có vấn đề với tổ chức. Tôi nghĩ điều đó thật bất công. Tôi ở đây để làm mọi thứ đúng đắn, tôi không làm phiền ai cả, tôi chỉ cố gắng tử tế”.

Bên cạnh đó, lý do fanpage của MU bị tấn công có thể xuất phát từ những cáo buộc gian lận xoay quanh cuộc thi này. Cụ thể, doanh nhân người Pháp, Oma Harfouch bất ngờ tuyên bố rút khỏi ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Omar Harfouch lên tiếng vạch trần sự thiếu minh bạch trong quá trình chấm điểm. Top 30 thí sinh xuất sắc vòng sơ khảo được chọn trước khi cuộc thi thực sự diễn ra và được chọn mà không có sự hiện diện của 8 giám khảo.

Ngoài ra, kỹ năng của Tân hoa hậu Fatima Bosch không được đánh giá cao bằng các đại diện còn lại trong top 5. Đó là một phần lý do cô đang phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ.

Ngoài Fatima Bosch đăng quang, các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Praveenar Singh (Thái Lan), Stephany Abasali (Venezuela), Ahtisa Manalo (Philippines) và Olivia Yace (Bờ Biển Ngà).