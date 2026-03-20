Hoa hậu 'đòi yêu 2 người cùng lúc' gây chú ý

Xuất hiện trong những hình ảnh gần nhất, Choi Mina Sue gây ấn tượng với vẻ ngoài gợi cảm, vóc dáng săn chắc.

Choi Mina Sue gây chú ý khi hợp tác với thương hiệu đồ bơi.

Hôm 16/3, một thương hiệu đồ bơi Hàn Quốc đăng tải bộ ảnh chụp bộ sưu tập mới, hợp tác với Hoa hậu Trái đất 2022 Choi Mina Sue.

Trong vai trò người mẫu, Choi được trang Koreaboo nhận xét cho thấy một khía cạnh quyến rũ khác so với trước đây. Cô diện nhiều thiết kế đồ bơi một mảnh, hai mảnh hay trang phục thể thao.

Nàng hậu Hàn Quốc còn gây trầm trồ với thân hình săn chắc, khỏe khoắn, cho thấy việc quản lý bản thân tốt trong thời gian dài.

Trước đó vào cuối tháng 2, Choi cũng "nhá hàng" về sự xuất hiện này bằng loạt ảnh hậu trường trên trang cá nhân. Thời điểm đó, cô nhận hơn 250.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận khen ngợi ngoại hình.

Thân hình săn chắc của Choi trong ảnh quảng cáo đồ bơi.

Thời gian qua, Choi Mina Sue (sinh năm 1999) là một trong những cái tên gây bão trên mạng xã hội Hàn Quốc và một số nước châu Á khi tham gia chương trình hẹn hò nổi tiếng Địa ngục độc thân mùa 5, khởi chiếu hôm 20/1.

Với tính cách thẳng thắn, cô nhanh chóng trở thành thí sinh gây tranh cãi nhất chương trình. Cô từng theo đuổi cùng lúc 4 thí sinh nam, thậm chí từng hỏi liệu có thể ra về với 2 người được không.

Nàng hậu còn bị chỉ trích vì tự nhận xét cô thú vị hơn các thành viên nữ khác hay có những hành động, lời nói được cho là "nói xấu" các thí sinh nữ khác trong chương trình.

Trong khi một bộ phận khán giả tán dương sự thẳng thắn, sống đúng với cá tính của Choi, số khác lại cho rằng cô cố tình "tạo drama" hay tính toán.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Choi thừa nhận có những lúc cô chưa thật sự hiểu cảm xúc và vô tình khiến người khác tổn thương. Sau khi chương trình kết thúc, cô chủ động trò chuyện và xin lỗi họ. “Ở vài khía cạnh, tôi đúng là còn non nớt”, cô bộc bạch.

Dàn thí sinh show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 5.

Khi được hỏi về câu nói gây sốc trong chương trình: “Tôi không thể hẹn hò với 2 người sao?”, Choi bộc bạch: “Thật lòng tôi chỉ buột miệng nói đùa thôi. Nhưng câu đó liên tục xuất hiện trong teaser và cuối cùng gắn liền với hình ảnh của tôi. Ngoài đời, tôi khá tôn trọng những chuẩn mực”.

Nhờ sức nóng từ chương trình, Choi hiện có hơn 580.000 người theo dõi trang cá nhân. Cô cũng tham gia nhiều chương trình, hợp tác với các nhãn hàng từ mỹ phẩm đến thời trang.