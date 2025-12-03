Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Hố tử thần' xuất hiện giữa trung tâm Đà Nẵng, 'nuốt chửng' ôtô

  • Thứ tư, 3/12/2025 18:31 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Mặt đường Nguyễn Công Trứ ở Đà Nẵng sụt lún, nứt toác, tạo thành hố sâu và "nuốt chửng" ôtô.

Chiều 3/12, cơ quan chức năng Đà Nẵng phong tỏa hiện trường nơi xuất hiện "hố tử thần" ngay giữa trung tâm thành phố.

Khoảng 14h15 cùng ngày, đường Nguyễn Công Trứ (cạnh ngã tư đường Ngô Quyền) xảy ra sụt lún, tạo thành một hố sâu.

Theo ghi nhận, "hố tử thần" nằm sát lề bên phải đường Nguyễn Công Trứ (hướng đường Ngô Quyền đi Trần Hưng Đạo). Bề rộng hố chiếm gần nửa mặt đường, độ sâu tầm 2 m.

Ho tu than anh 1

"Hố tử thần" xuất hiện giữa trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: D.N.

Tại hiện trường, vị trí hố nằm sát rào tôn của một dự án đang thi công xây dựng. Có hai ôtô con đang đỗ sát lề đường bị rơi xuống hố, một ôtô con khác nằm vắt vẻo trên miệng hố.

Lãnh đạo UBND phường An Hải cho hay sự cố không gây thiệt hại về người, địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra vụ việc.

Được biết, lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt từ nhiều ngày trước. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Cách đây hơn 1 tháng, cũng ở Đà Nẵng, mưa lớn gây sụt lún mố đầu cầu, tạo thành hố sâu khiến người chạy xe máy gặp nạn.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 26/10, người dân báo tin cầu Ca Da nằm trên Quốc lộ 24C (giáp ranh giữa xã Trà My và Trà Tân, TP Đà Nẵng) bị sập, tạo thành hố sâu khiến người đi xe máy và xe máy rơi xuống.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương được huy động để tổ chức cứu hộ. Rất nhanh chóng, người bị nạn được đưa lên bờ an toàn, sau đó chiếc xe cũng được cẩu lên khỏi hố sâu.

Thanh Ba/VTC News

