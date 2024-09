Hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ 3, 4, 5

Sáng 9/9, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan vừa có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình.

Hồi 3h cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Tuyên Quang ở cao trình 117,09 m, lưu lượng đến hồ 4.832 m3/s, lưu lượng xả 1.837 m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang hôm nay mở cửa xả đáy thứ 3 hồ thủy điện Tuyên Quang vào 6h, cửa thứ 4 vào 9h, cửa thứ 5 vào 11h.

Đồng thời, yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Trước đó, vào chiều 8/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình và Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ hai của hồ thủy điện Tuyên Quang.

Tối qua, cơ quan chức năng đã đưa ra thông báo lũ khẩn cấp trên hệ thống sông Lục Nam, Hoàng Long.

Mực nước sông Thao (Yên Bái), sông Lục Nam (Bắc Giang), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang lên. Mực nước lúc 19h ngày 8/9 trên các sông như sau:

- Trên sông Thao tại Yên Bái 32,50 m, trên báo động (BĐ)3: 0,50 m;

- Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,25 m, dưới BĐ3: 0,05 m;

- Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,78 m, dưới BĐ3: 0,22 m;

- Trên sông Mã tại Lý Nhân 9,55 m, trên BĐ1: 0,05 m.

