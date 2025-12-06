Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hộ gia đình có nhà bị sập, đổ ở Lâm Đồng được hỗ trợ 120 triệu đồng

  • Thứ bảy, 6/12/2025 08:47 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp vừa ký quyết định số 2447 về việc ban hành mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Khu vực bị ngập ở xã Hồng Sơn trong ngày 4/12 Ảnh: B.H/VOV.VN

Theo đó, hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi hoàn toàn, không còn nơi ở, được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn; hộ gia đình có nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/hộ.

Đối với hộ gia đình phải di dời do nhà cửa bị ngập, ảnh hưởng bởi sạt lở đất được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Còn hộ gia đình có nhà bị sập, lũ cuốn trôi, nhà bị hư hỏng nặng không ở được phải sửa chữa, cải tạo được hỗ trợ tiền thuê nhà 2 triệu đồng/hộ gia đình/tháng (thời gian hỗ trợ trong 2 tháng).

Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua đồ dùng học tập.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Lam Dong anh 1

Nhiều khu vực bị ngập tới nửa căn nhà. Ảnh: VOV.VN

Chủ động sử dụng các nguồn kinh phí tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và các nguồn lực khác của địa phương để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Trường hợp sau khi sử dụng dự toán được giao và các nguồn lực khác của địa phương nhưng vẫn không đảm bảo được nhu cầu, UBND các xã, phường, đặc khu kịp thời có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Niêm yết công khai danh sách, thực hiện việc chi trả theo dự toán được giao, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát, tiêu cực.

Lam Dong anh 2

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ bà con Chăm ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc khắc phục sau mưa lũ. Ảnh: C.A.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, đợt mưa lũ trong ngày 3 và 4/12 vừa qua đã làm 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng. Trong đó, nhiều khu vực ngập sau từ 1-1,5 m, chủ yếu tập trung khu vực Bình Thuận cũ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/ho-gia-dinh-co-nha-bi-sap-do-o-lam-dong-duoc-ho-tro-120-trieu-dong-post1251621.vov

VOV.VN

Lâm Đồng Lâm Đồng ngập lũ lụt hỗ trợ công an

    Đọc tiếp

    Ha Noi hop nhat quy hoach, ve ban do Thu do tuong lai 100 nam hinh anh

    Hà Nội hợp nhất quy hoạch, vẽ bản đồ Thủ đô tương lai 100 năm

    2 giờ trước 09:41 6/12/2025

    0

    Lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, triển khai theo hướng hợp nhất Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô thành ”Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm” trên cơ sở cập nhật bối cảnh phát triển mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý